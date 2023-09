Ce week-end à Bruxelles, derniers festivals avant la petite musique de la rentrée

Portraits de la Farm Prod en éboueurs

©EdA - Julien Rensonnet

L’expo à voir en septembre à Bruxelles, c’est celle des 20 ans de la Farm Prod à LaVallée. “On est des artistes qui peignent sur les murs et sur les toiles”, définissent-ils, pas trop à l’aise avec les étiquettes. Et de fait, la bande a fait le tri entre 200 toiles et 20.000 photos pour retracer l’histoire de ce collectif né dans une ferme près de Tournai et débarqué à Bruxelles dans un squat de l’avenue Louise. Après les punks à chien des débuts, les artistes Farm Prod côtoient aujourd’hui le gratin du street-art mondial. Le parcours serpente entre toiles collectives et tableaux personnels, making-of et traces de guindailles. On y plonge aussi dans “le brol” de leur studio saint-gillois dans une salle immersive très réussie. Explosions de couleurs, tentacules de peinture, coulées de lave acrylique, t-shirts et salopettes tachés, vieille bagnole customisée et portraits d’artistes en… éboueurs : le parcours ludique et familial permet de mesurer l’immensité de leur œuvre. Au figuré, mais aussi en m2.

+“Twenty Years of Farm Prod”, jusqu’au 30 septembre 2023 à LaVallée, rue Auguste Lavallée 39 à 1080 Molenbeek, gratuit

4 festivals pour (tenter de) prolonger l’été

©Forest Sounds

Plusieurs festivals musicaux tenteront de donner un dernier coup d’éclat à l’été ce week-end à Bruxelles. À l’Abbaye de Forest, ce sont carrément trois scènes que plante le Forest Sounds. Une seule est ouverte ce vendredi 1er septembre (dès 18h) mais samedi 2 septembre, c’est la grosse artillerie (dès 14h). La formule du festival à la perruche a fait ses preuves : un melting-pot bien brusseleir entre musiques du monde et sons festifs, jazz, chanson, rap et electro. Ce week-end, la musique arrive de Haïti, du Togo, du Mali, d’Érythrée, du Maroc, d’Algérie, de France et, forcément, de Bruxelles. (l’entrée est gratuite mais des dons peuvent être offerts pour pérenniser le festival).

©Uckel'Air

À Uccle, le hip-hop branche ses micros au parc Wolvendael ce samedi 2 septembre. Le festival Uckel’Air se dédie à la scène rap et hip-hop locale mais aussi française puisque Niro et Nayra en sont les têtes d’affiche. Les Parisiens succéderont à l’Anderlechtois Gutti. Mais la journée commencera bien plus tôt avec des dance battles, des impressions de t-shirts, des DJ, des tatoos éphémères ou des customisations de planches de skate. (dès 12h, gratuit)

©AB/Feeërieën

C’est le festival au nom le plus difficile à épeler pour un francophone : les Feeërieën achèvent leur édition 2023 ce vendredi 1er septembre au parc Royal. La scène de l’AB est plantée près du fameux kiosque pour ce rendez-vous qui mise sur les musiques contemporaines intimistes. Sous les arbres, c’est la productrice bruxelloise Blck Mamba qui prend les platines ce dernier soir pour un mix entre hip-hop, house et piano jazz sud-africain. Pour la seconder : la Suissesse d’origine jamaïcaine Lateena et la DJette locale Rokia Bamba. (dès 19h, gratuit)

©Fiesta Latina

L’automne est là et bien là… depuis le début de l’été. Mais si un rendez-vous peut amener le soleil à Bruxelles, c’est bien la Fiesta Latina. Le “plus grand festival latino de Belgique” revient enflammer le Bois de La Cambre ce week-end. Au menu des trois jours : reggaeton, samba, bossa, cumbia, tango, salsa, classiques ou survitaminées par la vingtaine de DJ programmés sur les 3 jours. Et comme d’hab : lucha libre, danse carioca, ateliers zumba et menu de tacos, chili et fajitas. (vendredi1, samedi 2 et dimanche 3 septembre, 16,50€/jour, 34€/3 jours).

Grandes brocantes et braderies

©Commune de Saint-Gilles

Les brocantes et braderies restent évidemment de mise à Bruxelles tant que le soleil se lève avant le son des réveils. Preuve en est avec la Grande Braderie de Saint-Gilles ce samedi 2 septembre, qui attend plus de 300 exposants de l’avenue Jean Volders à la Barrière via chaussée de Waterloo. Les géants de Saint-Gilles et leur fanfare seront de la partie, mais aussi des châteaux gonflables, grimages et petits trains sur le Parvis.

©Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Grande kermesse aussi à Berchem-Sainte-Agathe. On se rassemble là-bas pour un programme de trois jours, carrément. Vendredi : vernissage de l’expo “Nature”. Samedi : brocante, village associatif et cortège folklorique : géants berchemois et Buumdroegers du Meyboom en seront. Dimanche, outre la brocante rue Charles Leemans, 2e édition du Berchem’s Got Talent (place des Sources). On nous souffle aussi que Barbie, Spiderman, Son Goku et Mario se promènent ces jours-ci dans la commune…

Enfin, Saint-Josse aussi tient ses grandes braderie et brocante. Ça se passe ce samedi 2 septembre dans les environs de la chaussée de Louvain et de la place Saint-Josse. 300 stands devraient s’y déplier.