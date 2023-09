Fronde des gardes forestiers bruxellois : Les Engagés et le MR pressent Alain Maron de revoir sa position, “c’est un non-sens”

Pour les gardes forestiers, les délester d’une arme de service contrevient à leurs missions premières, au fondement même de leur métier de garde forestier, également officier de police judiciaire. Cette semaine, le député fédéral Philippe Pivin est monté au créneau. “Les gardes forestiers ont des compétences de police judiciaire. C’est totalement contradictoire d’un côté de renforcer continuellement les compétences de police environnementale, de chercher à mieux protéger les espèces et la biodiversité contre les actes de malveillance, etc. et, de l’autre, d’enlever des moyens d’action et de dissuasion aux gardes. C’est irresponsable politiquement”, s’étonnait-il dans La Capitale. “Comment justifier la différence entre la Flandre et la Wallonie avec Bruxelles alors que l’environnement n’a pas de frontière ?” Le libéral interpellera le ministre de la Justice et la ministre de l’Intérieur prochainement.

Hier, Les Engagés ont également dénoncé la décision d’Alain Maron. “Les missions dites de police que les gardes forestiers effectuent sont essentielles, notamment les gardes de nuit. En les désarmant, le ministre les empêche de mener leur travail (lutte contre le braconnage, surveillance, etc.) dans les meilleures conditions. Ce travail ne peut être effectué par les services de police, par méconnaissance du terrain et par surcharge de travail. L’actualité nous le démontre encore avec la situation de la Gare du Midi et des autres gares”, argue le député et président des Engagés bruxellois Christophe De Beukelaer. Qui pointe plusieurs écueils dans les arguments d’Alain Maron.

Ainsi, sur les risques inhérents à l’utilisation d’une arme à feu mis en avant dans un rapport de Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) rédigé à la demande de BE, Christophe Debeukekaer – comme les gardes forestiers – rappellent que “les gardes forestiers sont, au même titre que les policiers, armés – dans le cadre de leur fonction. Si on suit cette logique, le désarmement des policiers devrait être étudié. C’est un non-sens.” Quant à l’argument de BPS, qui estime que “l’image auprès de la population pourrait être détériorée et générer de la méfiance ou de la crainte à l’égard du personnel de Bruxelles Environnement”, le député le trouve “assez interpellant de croire que neuf gardes forestiers pourraient avoir un impact sur l’image des 2000 fonctionnaires de Bruxelles Environnement”.

Pour mémoire, depuis qu’ils sont désarmés, les gardes forestiers bruxellois n’effectuent plus de rondes nocturnes dans la forêt de Soignes, n’assurent plus de missions relatives à la traque des braconneurs de poissons et d’oiseaux dans les étangs de la région bruxelloise, etc.