Pour fêter ses 50 ans, le Villance, la célèbre brasserie chic d’Auderghem, s’offre un lifting

Le patron Jean-Luc Colin, qui a repris l’établissement en 2012, piaffe d’impatience. Il nourrit cette envie d’embellir, de rajeunir et d’amener une énième jeunesse à cette institution de la capitale.

” Pierre Bourgeois, mon prédécesseur, avait effectué les derniers travaux de rénovation en 2004, raconte-t-il. Après 20 ans, j’avais envie d’offrir un coup de frais à une brasserie qui, à mes yeux, en avait besoin. J’adore cet endroit qui a une véritable âme mais, au fil des mois, je ne voyais plus que les défauts. “

Ils vont disparaître tout en conservant ce qui attire les clients, de nombreux fidèles qui vont devoir mettre leur rendez-vous culinaire et amical entre parenthèses pendant quatre semaines.

” Pas question de toucher aux boiseries qui, non seulement, sont splendides mais qui, de plus, offrent un réel cachet. Nous allons les nettoyer et leur redonner leur lustre d’antan. Tout comme le parquet qui va être poncé. “

Pour le reste, c’est table rase si l’on peut dire. La terrasse (spacieuse) avait subi il y a quelques années un réaménagement et ne subira aucune modification.

Le Villance trône fièrement sur un carrefour fréquenté d'Auderghem à deux pas du centre culturel ©DR

” Un mobilier tout neuf, un éclairage et des luminaires tout aussi neufs, un nouveau bar, une nouvelle atmosphère. Également une nouvelle cuisine. Nous voulons impérativement monter en gamme pour notre clientèle mais aussi pour qu’une nouvelle ait envie de nous rejoindre. Raison pour laquelle nous avons fait appel à l’architecte Denis Baudoux et au décorateur Christophe Ternest. “

"L'architecte et le décorateur ont entre autres aménager le restaurant étoilé La Canne en Ville à Bruxelles

Des sommités dans le monde de l’Horeca puisqu’ils ont entre autres à leur actif l’aménagement de “La Canne en Ville “, restaurant étoilé à Bruxelles, “Le Perroquet” également dans la capitale mais aussi “Le Vieux Chaudron” à Brugelette ou “La Maison d’hôtes” à Silly.

Profiter une dernière fois de l'ancien décor du Villance. Dès le 2 octobre, il aura entièrement été relooké ©DR

Pour les plus anciens habitués, le Villance est né en 1973, autrement dit il y a pile poil 50 ans, dans la foulée de ce fameux Café de l’Espérance qui trônait sur cet axe Namur-Bruxelles à quelques centaines de mètres de l’autoroute E411. À une époque où de nombreux établissements se plaignent d’un manque de personnel ou d’une difficulté récurrente, Jean-Luc Colin peut s’appuyer sur une quinzaine de personnes. Donc certaines comme Leo (33 ans) ou Ben (plus de 20 ans) font (presque) partie des meubles.

"Certains membres du personnel sont présents depuis longtemps comme Leo (33 ans) ou Ben (plus de 20 ans)"

” Dès la réouverture le 2 octobre, nous allons agrandir l’équipe avec un cuisinier supplémentaire “, affirme le boss qui a investi 250.000 euros dans de “nouveau “Villance.