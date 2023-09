Ces dernières années, l'Auditorium, diverses salles d'exposition et plusieurs toitures des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ont été rénovés. Aujourd'hui, les études pour toutes les phases restantes seront lancées. Il s'agit des deux derniers étages et de la toiture du bâtiment "Extensions", situé place du musée, de la rénovation du hall d'entrée, de la toiture, des coupoles de toit, des structures de plafonds sous les coupoles du bâtiment et des salles d'expositions du bâtiment "Balat", situé rue de la Régence.

Ces 30 millions d'euros proviennent de la Régie des Bâtiments via le plan de relance, ainsi qu'un co-financement de 4 millions par Beliris, l'organe de coopération entre le Fédéral et Bruxelles pour le rayonnement de la capitale, précisent les membres du gouvernement en charge de Beliris, Karine Lalieux, et de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel, dans un communiqué.

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique resteront entièrement accessibles au public pendant la phase d'étude ainsi que pendant la réalisation des travaux pour la première des trois phases restantes. Seul le musée Fin-de-siècle fermera temporairement ses portes à partir du 8 janvier 2024 car cet espace servira de lieu de stockage des collections pendant les travaux.