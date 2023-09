Vibrant “Berchembûûm” ce samedi, le Meyboom made in Berchem-Saint-Agathe : “c’est devenu une tradition” (PHOTOS ET VIDEO)

L’arbre de joie a été planté. Non pas à l’angle de la rue des Sables et de la rue du Marais dans le centre-ville bruxellois comme le veut l’ancestrale tradition du 9 août… mais au coin des rues Courte et de l’Eglise à Berchem-Sainte-Agathe. Ce samedi, avant 17h, le “Berchembûûm” a été dressé, avec sur son sommet, non pas le drapeau belge mais le drapeau de la commune du nord-ouest.