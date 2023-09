Jouer au foot sans voir le ballon, le cécifoot gagne du terrain en Belgique : “une discipline trop peu connue” (PHOTOS ET VIDEOS)

Dans le complexe d’entraînement du Royal Sporting Club d’Anderlecht, à Neerpede, de vastes parois blanches ont été installées le long d’un terrain. Équipement indispensable pour cette compétition de “blind football” de ce début septembre organisée par l’association “Brussels 5-a-side” encadrant l’équipe mauve et blanche de cécifoot.

”Principale difficulté : trier les informations auditives”

Sur le bord du terrain, Dominique, spectateur qui n’en est pas à son premier match, est bluffé. “Voir des actions comme ça alors que les joueurs ne voient rien, c’est incroyable.”

Précisons : le gardien quant à lui n’est pas malvoyant. En plus de rattraper les tirs, il fait office de guide en donnant des instructions. Et il n’est pas le seul : un autre coach est placé au milieu du terrain, et un autre derrière les goals adverses. C’est la place de Natacha Theys, qui est entrée dans ce sport par hasard via son travail auprès de personnes malvoyantes.

”On a un certain vocabulaire pour aller le plus vite possible”, raconte la Bruxelloise. Par exemple : “shot, tire, in, 8 mètres, 2 mètres, poteau gauche, axe… On donne souvent la distance, le lieu, et le nom du joueur.”

”La principale difficulté, c’est de trier les informations auditives qu’on reçoit, car les indications viennent de toutes parts. Mais on doit également entendre les autres joueurs, nos coéquipiers, la balle”, explique Hugo. Et malgré les avertissements, les collisions sont visiblement fréquentes. “C’est un sport très physique”, pointe Alexandre Wespes, capitaine de l’équipe d’Anderlecht.

Quant aux murs de plus de 3 tonnes, ils répondent à plusieurs fonctions. “Ils permettent de nous aider à nous repérer. Ils évitent que la balle ne sorte. Mais ils permettent également que le son reste sur le terrain”, explique Hugo.

”10 ans à trouver un terrain”

En Belgique, la discipline doit beaucoup à Alexandre Wespes, capitaine anderlechtois et premier joueur de cécifoot… et sa maman Nicole Bardaxoglou, qui a importé la discipline dans notre pays il y a une vingtaine d’années. Une implantation qui n’a pas été chose aisée. “On a mis plus de 10 ans à trouver un terrain.”

Désormais, on retrouve des équipes à Liège, Charleroi et Mons. “Il n’y a pas assez d’équipes”, juge Alexandre Wespes. Pour avoir accès à une vaste compétition, l’équipe d’Anderlecht joue d’ailleurs dans le championnat français. “C’est une discipline trop peu connue, mais elle mérite d’être mise en lumière”, insiste Nicole Bardaxoglou.

Le tournoi de ce week-end a été lancé à initiative de l’association bruxelloise. On y retrouvait des joueurs tchèques, français et italiens. “Cela demande une logistique immense pour des bénévoles. Mais on est vraiment heureux d’avoir pu organiser ça”, glisse le capitaine.