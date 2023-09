Suite aux inquiétudes des travailleurs, Molenbeek refuse l’accès à un poste de directeur à un candidat proposé par le collège échevinal

À lire aussi

C’était sans compter sur l’intervention de la CSC qui a fait annuler le vote il y a deux mois pour un vice de procédure dans le processus de désignation. Mercredi soir, le conseil communal devait à nouveau rediscuter de la mise en place du tandem à la tête du service démographie. Et les nombreux mouvements d’humeur du côté des employés, les réunions et les lettres cinglantes ont visiblement interpellé les conseillers communaux, qui n’ont pas accordé leur confiance aux candidats. “La CSC Services Publics a plaidé pour que tous les membres de l’équipe soient écoutés et soutenus par les hauts fonctionnaires et les autorités politiques, tout en prenant en compte leur bien-être. La CSC Services Publics demeure décidée à faire respecter scrupuleusement les dispositions légales et à promouvoir le bien-être des travailleurs”, se félicite le syndicat vert dans un communiqué.

Une procédure de recrutement en externe sera bientôt lancée.