200 euros pour une photo avec Jean-Claude Van Damme à Bruxelles ou 350 euros pour un selfie avec un autographe

”Nous sommes ravis et incroyablement fiers d’annoncer notre prochain invité”, précisent les organisateurs du Comic Con (cette convention dédiée à l’univers des jeux vidéo et des superhéros) qui se tiendra sur le site de Tour&Taxis, à Bruxelles, les 4 et 5 novembre 2023. “Il n’est pas seulement une sensation mondiale, un phénomène de renommée mondiale. C’est aussi une légende locale, ayant grandi juste à côté de notre festival avant de conquérir le monde. Et pour la première fois, il participe à un Comic Con dans sa ville natale de Bruxelles en tant qu’invité officiel !”