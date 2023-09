Anaïs Maes nommée échevine de l’Urbanisme à Bruxelles, en remplacement d’Ans Persoons

”En cette dernière année de cette législature, je souhaite poursuivre le changement initié par Ans. Vooruit contribue au sein du Collège échevinal bruxellois à la transformation de Bruxelles en une ville à taille humaine”, déclare la toute nouvelle échevine Anaïs Maes.

Anaïs Maes (39 ans) est née et a grandi à Bruxelles. Elle vit aujourd’hui à De Wand (Laeken). Elle est titulaire d’un doctorat en histoire et a été enseignante à l’athénée d’Etterbeek. Dans le passé, elle a également été chercheuse et professeur invitée au département d’histoire de la VUB. Dans son école, elle a également travaillé comme représentante syndicale de l’ACOD.

Anaïs est la fille d’un père néerlandophone et d’une mère francophone et est parfaitement bilingue. Elle est mariée et mère d’une fille de 9 ans. Entre 2005 et 2008, elle a été présentatrice à la radio communale de l’époque FM Brussel et à Bruzz.