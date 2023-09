Avec son expo à LaVallée, le collectif Farm Prod célèbre 20 ans à moissonner les couleurs : “C’est rare dans le street-art ou le graffiti” (photos)

Cette toile fresque a été peinte pour l'artiste star chinois Liu Bolin, qui se camoufle dans ses photo. On le devine dans le cliché central présenté à Lavallée par la Farm Prod. ©EdA - Julien Rensonnet

Des anecdotes comme ça, les artistes de la FarmProd en ont moissonné des centaines en 20 ans de carrière. L’expo qui s’ouvre ce vendredi 1er septembre à LaVallée à Molenbeek en condense quelques-unes, histoire de fêter cette double décennie “inattendue” en fanfare. Et à coup de quelques concerts de rap.

Éboueurs

”20 ans, c’est assez rare dans le street-art ou le graffiti”. Tempes poivre et sel, clope au bec, on sent Guillaume Desmarets mal à l’aise avec les étiquettes. “On est des artistes qui peignent sur les murs et sur les toiles”, arrondit le papa cool, dont la fille est “la première fan”. La FarmProd d’ailleurs, “c’est un peu comme un vieux groupe de rock, avec des crises intestines, des séparations et des retours”. Qui se marquent par une ligne du temps parfois interrompue où chaque membre reçoit son avatar en tenue… d’éboueurs signé Jaune, dont les collages en gilets fluo floquent de nombreux murs de Bruxelles.

Sur leur ligne du temps, les gars de la Farm Prod sont représentés en éboueurs. ©EdA - Julien Rensonnet

Guillaume Desmarets. ©EdA - Julien Rensonnet

Entre toiles collectives, archives photos dans les squats, croquis préparatoires, reportages vidéos et travaux individuels plus personnels, l’expo retrace le parcours d’une bande de potes qui n’aurait pas parié duré. “On s’est rencontrés à Saint-Luc à Tournai. Notre premier atelier, c’était notre kot dans une vraie ferme à Ramegnies-Chin, sur la route des boîtes de nuit”. D’un coup, le blase s’explique. “On s’est perdus de vue puis Arnaud a atterri à Bruxelles, dans le squat de l’hôtel Tagawa, avenue Louise. Un endroit fou, 11 étages peuplés par 50 personnes, des students, des réfugiés, des punks à chiens, des artistes”. C’est là que le collectif monte sa première expo en 2004. “On multiplie les live paintings, on prend nos marques. On bouge rue du Métal à Saint-Gilles, puis rue Coenraets, toujours à Saint-Gilles, dans les locaux de la Smart”. L’atelier depuis 10 ans. “Depuis 2008, on s’est concentrés sur les fresques en extérieurs, des festivals à l’étranger. On monte des plus gros événements comme Le Cosmopolite Art Tour à Bruxelles ou Fresh Paint à Louvain-la-Neuve”. Quelques stars étrangères amènent de la crédibilité à la FarmProd, qui s’installe dans le paysage. “Et voilà qu’on a des cheveux gris”.

Vieille bagnole

Aux murs de LaVallée, quelques t-shirts et hoodies “de travail” encore tachés témoignent de cette activité de 20 ans. L’expo lève aussi un coin du voile sur la méthode FarmProd. Comme pour ce dragon, dernière fresque peinte à Lille en 2023. “On a eu trois jours pour le faire. Le mur était immense. Au lieu de 5, on s’est retrouvés à 3. Le stress. On a repris toute une série de noms, comme sur une ligne du temps”. Autre projet XXL : un paysage de montagnes dans un rond-point souterrain de Louvain-la-Neuve en 2022. “360m2, 5m de haut. On a choisi une lave très colorée qui envahit tout. Pour la reproduction à l’échelle sur un site si grand, on a quadrillé le mur. On a bossé à 7 pendant une semaine dans ce cloaque, avec le trafic, les bus, nos machines. Dur, mais on est fiers”.

Ce dragon à Lille est le dernier travail en date réalisé par la Farm Prod, en 2023. ©EdA - Julien Rensonnet

L'expo Farm Prod à LaVallée présente les travaux préparatoire de la vaste fresque souterraine des tunnels routiers de Louvain-la-Neuve. ©EdA - Julien Rensonnet

L'atelier Farm Prod reconstitué à LaVallée. ©EdA - Julien Rensonnet

Après un détour par le portrait de famille signé du compère parisien Johan Baggio (ci-dessus), la dernière pièce de l’expo vous immerge dans l’atelier de la bande. Un frigo, des bombes qui débordent de caisses de bananes, des Macs… “On a ramené notre brol”, sourit Fred Lebbe. En préparant l’expo, Guillaume Desmarets, lui, avait “l’impression de nettoyer mon atelier”. De ce bureau s’échappent des tentacules colorés qui enlacent plusieurs immeubles bruxellois. “Ils retracent notre parcours”. Les amis du collectif s’y reconnaîtront peut-être aux balcons ou sur les seuils. Dans le fond, une guimbarde s’arrache au mur. “On a récupéré cette vieille bagnole américaine dans un ancien garage. On l’a transformée pour rappeler nos voyages, quand on s’entasse tous et qu’on part avec le coffre rempli de bombes de peinture”.

La FarmProd n’a pas fini d’en faire exploser les couleurs.

+“Twenty Years of Farm Prod”, jusqu’au 30 septembre 2023 à LaVallée, rue Auguste Lavallée 39 à 1080 Molenbeek, gratuit

+ Le collectif Farm Prod s’offre aussi un bouquin pour ses 20 ans : “Farm Prod, In paint we trust”, CFC Éditions, 260p, 35€

Le parcours agglutine toiles collectives, archives photos, recherches graphiques ou travaux "plus personnels" en un patchwork ludique. ©EdA - Julien Rensonnet

”On a beaucoup vivoté”

Comment vit-on pendant 20 ans du street-art ? “On vivote”, relate Fred Lebbe. “Longtemps, on a eu des jobs à côté. Moi j’ai travaillé 12 ans dans le social. Et puis on a réussi à décrocher le statut d’artiste”. Ce qui donne un peu d’aise pour développer son art. “On paye le loyer, on remplit le frigo”. Les appels à projets, notamment les fresques, apportent des rentrées. “C’est le rush de février à octobre. Puis on a un creux en hiver. C’est pas un job de fonctionnaire plan-plan”.

Fred Lebbe. ©EdA - Julien Rensonnet

Est-ce que le métier a changé ? “Quand on était jeunes, ce n’était pas un business”, opine Guillaume Desmarets. “Aujourd’hui, les jeunes vont travailler pour se construire une image sur les réseaux, avoir des followers”. Et les galeries, elles n’exposent pas la Farm Prod ? “Les toiles collectives, c’est peu vendable. Une galerie doit proposer des travaux personnels. Les galeries, c’est peu naturel pour nous. On gagne mieux notre vie à répondre aux commandes”.

Les membres de la Farm Prod ont la quarantaine désormais. Le street-art, c’est un art de “vieux” ? “C’est clair que nous on est des vieux dans le milieu”, sourit Guillaume Desmarets. Rayon public, le domaine attire “un public très large” selon Fred Lebbe. “Le graffiti, avec ses lettrages agressifs, plus revendicatifs, rebelles, avec son côté vandale, continue d’exister. Le street-art est plus doux. Les autorités y trouvent aussi un intérêt touristique. Il y en a de plus en plus : Ostende, Mons, Namur, Louvain-la-Neuve”. Et Bruxelles, terrain de jeu d’origine des fermiers du bitume.