Les folklores bruxellois s’exposent sur la Grand-Place

Les confréries folkloriques et gastronomiques bruxelloises se réuniront le week-end des 16 et 17 septembre prochains – en même temps que les Heritage Days (Journées du Patrimoine) ou que le dimanche sans voiture – pour présenter leurs spécialités, les traditions gourmandes de la capitale et ses égéries. Au menu : concerts, danses, chorale participative, cortège de géants, fanfares, orgue de barbarie, courses folkloriques, etc. Le samedi, une démonstration de tir à l’arbalète est prévue dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville.