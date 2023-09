Nadia Kammachi (Ecolo) : “J’en appelle à Vervoort, il veut de la coopération alors il nous faut un contrat de quartier pour Cureghem”

Ça tombe bien pour l’échevine puisque la région a rouvert les candidatures en mai dernier pour une nouvelle vague d’attribution de contrats de quartier, cette fois sur le thème du chômage. Les axes de préventions, d’action socio-culturelles et d’aménagements du territoire sont toujours intégrés. “L’idée c’est de concentrer les moyens.”

Anderlecht a donc postulé et les candidatures retenues devraient être sélectionnées sous peu. “On a dressé un périmètre dans le respect des conditions pour être éligible.” EEn se basant sur les taux de chômage, on arrive à une zone délimitée par la place Bara, l’avenue Clemenceau, la chaussée de Mons, les voies de chemin de fer de la ligne 28 en remontant vers la gare du midi et les frontières communales bref une large partie sud de Cureghem. Dans les zones anderlechtoises éligibles pour un CQD, celles reprises dans le périmètre de la candidature concentrent les plus de demandeurs d’emploi.

©D.R.

Une gare, une église, une caserne et un parc

Parmi les opportunités de développement pointées dans la candidature, on retrouve des projets parfois déjà lancés mais bloqués par manque de financement comme la salle de sport ouverte aux habitants dans la future caserne des pompiers chaussée de Mons, la réfection du parc des Goujons, l’aménagement et l’ouverture de la gare d’Anderlecht qui s’apparente plutôt aujourd’hui à une grosse frontière ou encore l’aménagement en centre socio-culturo-sportif dans l’église désacralisée Saint-François-Xavier.

D’autres bâtiments, privés mais abandonnés ou non exploité pourraient aussi devenir des opportunités foncières.

La limite ouest est de la candidature est déjà couverte par le contrat de rénovation urbaine 7, sorte de contrat de quartier à cheval sur plusieurs communes et piloté par la région et non la commune. Ne risque-t-on pas un doublon ? Le CRU prévoit notamment des moyens pour des projets communaux comme l’occupation de la pompe à essence rue des vétérinaires, des appels à projets pour améliorer l’accompagne des sans-abri et la cohésion sociale ou les réflexions autour du marché du midi. Mais le périmètre du CRU n’englobe que la rue Bara. “On parle de sécurité à la gare mais on risque de déplacer le problème. Je veux que les habitants de Cureghem n’en pâtissent pas. Un contrat de quartier permettrait de renforcer les projets autour de la prévention mais aussi de la propreté. On pourrait imaginer une salle de consommation à moindre risque. Du porte à porte et des communications en plusieurs langues sur les questions de propreté. Le tout doit se faire avec une forte participation des citoyens. On doit les inclure au processus de réflexion et d’action.”

Comme chaque contrat de quartier, une crèche devrait aussi être ouverte, “mais il faut plus de largesse, s’adapter aux besoins. On a beaucoup de familles monoparentales ici. Les parents jonglent entre le boulot et les enfants. Il faut une possibilité de laisser son enfant pour quelques heures par exemple pour aller à un entretien. Idem pour certaines primes. À Bizet, qui fait l’objet d’un contrat de quartier, on va pouvoir donner une prime à certains commerçants mais juste en face, il y a d’autres commerces qui ne pourront pas en bénéficier parce qu’ils ne sont techniquement pas dans le périmètre. C’est très compliqué à justifier.”

Rien n’est encore fait pour Cureghem. Le quartier n’est pas encore retenu dans le nouvel appel à candidature. “J’en appelle à Vervoort. Il veut de la coopération en termes de sécurité, alors il nous faut un contrat de quartier pour Cureghem. C’est l’outil idéal pour une approche transversale, pour réaliser un bon diagnostic des besoins et pour les combler.”