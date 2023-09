Un air de Paris rue du Trône : un nouvel immeuble à l’embouchure de la rue d’Idalie inspiré d’un grand hôtel de la capitale française

La rue du Trône pourrait prendre des airs de boulevard parisien. Tout du moins pour un immeuble. Au niveau du croisement avec la rue d’Idalie qui mène à la place du Luxembourg, un projet est à l’enquête publique. Au programme : la destruction des façades de deux immeubles (en conservant leur structure) et la démolition totale d’un troisième pour créer un immeuble continu à la façade inspiré de l’hôtel Régina à Paris. 49 logements s’intégreront dans ce bâtiment principal de trois étages plus un quatrième en retrait et un dernier sous les combles. Deux commerces sont prévus au rez-de-chaussée sur un espace de 200 m2.