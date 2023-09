A Molenbeek, plus d'un demi-kilo de cannabis caché dans le siège passager

Le 29 août 2023, vers 21h00, une patrouille du BAB (Brigade Ant-Banditisme) a constaté qu’une camionnette était en train de commettre plusieurs infractions au code de la route et ce, sur la Chaussée de Ninove à Molenbeek-Saint-Jean. Le véhicule a été intercepté par les policiers Quai de Mariemont. Le véhicule et son conducteur ont été fouillés. Ce-dernier était fort nerveux et sa camionnette dégageait une forte odeur de cannabis. Une cache aménagée, en dessous du siège passager, a été découverte. Dans le compartiment caché, les policiers ont retrouvé : 590 grammes de cannabis, 73 grammes de résine de cannabis, 700 euros et deux GSM. Le conducteur a été privé de liberté et transféré au commissariat pour audition. Il a été mis à la disposition du Parquet du Procureur du Roi le 30/08/2023. Un Juge d’Instruction a été saisi et le suspect a été mis en liberté sous conditions. Le véhicule a été saisi.