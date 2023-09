Affaire Michel De Herde: l’Ecolo Sihame Haddioui pose un ultimatum à sa majorité, “Ce collège échoue à tous les niveaux”

À lire aussi

Pour rappel, Sihame Haddioui a porté plainte contre son collègue, en mai 2022, pour atteinte à l’intégrité sexuelle et sexisme. Suite à cela, plusieurs témoignages et plaintes ont fleuri concernant l’édile amarante, inculpé en février dernier pour viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques.

Mais à son retour de vacances, Sihame Haddioui constate que son agresseur présumé occupait toujours son bureau dans l’administration, bien qu’il ait été déchu de toutes ses compétences. “C’est un peu la surprise, avance l’échevine de l’Égalité des Chances, il est en représentation avec son chef de cabinet alors qu’il n’a plus de compétence, y compris sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas de transparence par rapport aux promesses de février.” L’hiver dernier, l’exécutif schaerbeekois prenait, suite aux révélations d’inculpation parues dans La DH, la décision d’écarter l’échevin du conseil et du collège.

Bruxelles - Schaerbeek: Place Collignon - Siham Haddioui manifeste, lors du conseil communal,avec plusieurs associations feministes pour reclamer le depart de Michel De Herde de la commune. La manifestation fait suite au depot de plainte par Siham Haddioui contre l'echevin schaerbeekois Michel de Herde pour harcelement sexuel. (JC Guillaume) ©JC Guillaume

Courage et volonté

Alors, Sihame Haddioui passe à la vitesse supérieure, et n’y va pas avec le dos de la cuillère, y compris avec ses collègues, y compris avec son parti. “J’accuse le collège échevinal de pure négligence, s’il est obligé d’avoir un bureau, alors changeons-le. Là, il garde sa superbe. Ce collège échoue à tous les niveaux, politiquement, mais il fait aussi preuve de négligence avec l’administration. Le message n’est pas clair au niveau de sa posture. Deux choses lui manquent : le courage, d’abord. Il y a une étude Cohesio qui a dû être arrachée au collège. Ses conclusions montrent que près d’un collaborateur sur 2 a été confronté ou témoin à des actes. Il y a une responsabilité colossale du collège, mais pas de courage. Certes, il y a des solutions structurelles en cours, un plan va être présenté, mais j’ai été à peine consultée. L’autre, c’est la volonté politique. Nous sommes face à deux partis qui sont dans la majorité locale et régionale. Ecolo est chantre du féminisme, Défi a la présidence du conseil des femmes francophones et le ministère des Pouvoirs Locaux. Malgré ça, on est toujours incapable de protéger l’administration.”

”Elle est peut-être mal faite, mais c’est la loi”

Du côté du cabinet de la bourgmestre f.f., Cécile Jodogne (Défi), on estime que ce qui devait être fait a été fait, et la ligne de conduite n’a pas tellement bougé. “Je comprends la blessure pour Sihame Haddioui, confie le porte-parole de la bourgmestre. Mais personne n’a la possibilité de faire autre chose. On n’a pas la possibilité de retirer le titre d’échevin de M. De Herde. La loi est peut-être mal faite, mais c’est la loi.” En clair, Michel De Herde est déchu de ses compétences tandis que son chef de cabinet (président de Défi Schaerbeek, par ailleurs) reste attaché aux portefeuilles (confiés à Cécile Jodogne, Frédéric Nimal et Deborah Lorenzino depuis février) et non à l’élu, qui a néanmoins le droit d’occuper son bureau. Cependant, les employés communaux ont reçu pour instruction de répondre aux injonctions des échevins ayant hérité des compétences de l’inculpé, pas de Michel De Herde.

Michel De Herde, lui, assure se rendre à son bureau une à deux fois par semaine depuis le printemps dernier. Et ce exclusivement pour répondre à ses mails ou les transmettre aux échevins qui ont repris ses compétences. “Si c’est une demande citoyenne, je transfère également. Cela me prend environ deux fois trente minutes par semaine. Je continue également à me tenir au courant des actualités communales, lis donc les ordres du jour du collège, les procès-verbaux du collège ou du conseil quand il y en a. Je ne reçois personne dans mon bureau. Si Sihame Haddioui pose un ultimatum, c’est sa responsabilité, mais je pense – sans être juriste – que sa requête n’a pas d’objet. Par ailleurs, le juge d’instruction ne m’a pas interdit d’exercer, alors qu’il aurait pu.”

En rouvrant ce dossier, Sihame Haddioui qui ne sera plus candidate à Schaerbeek en 2024, entend reposer la question de la place des victimes de violences de genre et de leur protection. “Je cherche à ce qu’on prenne conscience que l’inaction constitue réhabilitation sociale et politique.” Au prix, sans doute, d’aller un cran plus loin dans le blocage politique qui occupe la majorité de la cité des ânes.