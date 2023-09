Alexia Bertrand donne un coup de main à la cuisine à la carte de l'hôpital Delta de Bruxelles

Soixante personnes, employés de Sodexo et personnel hospitalier, s'occupent des repas à l'hôpital. Il existe un menu hebdomadaire, mais les patients de l'hôpital Chirec-Delta peuvent également manger à la carte. Ils peuvent faire leur choix via la télécommande de leur téléviseur dans la chambre, en utilisant leur smartphone via une application ou tout simplement verbalement avec une personne de passage.

La secrétaire d'État s'est fait expliquer le fonctionnement de la cuisine. Elle a elle aussi préparé un plateau de nourriture. "Une personne aura un peu plus de purée de pommes de terre aujourd'hui", a-t-elle plaisanté pendant qu'elle servait.

En discutant avec des représentants de l'hôpital, de Voka et de Sodexo, elle a cherché à savoir ce que le gouvernement fédéral pouvait faire pour faciliter le travail sur le terrain. Vincent Claus, directeur commercial chez Sodexo, a évoqué la législation sur la TVA dans notre pays : "Pour les denrées alimentaires, la TVA est de 12 %, pour les services de 21 %. C'est un handicap fiscal sur lequel il faut se pencher. Un régime avantageux serait bien meilleur".

Alexia Bertrand a fait référence à la réforme fiscale qui a échoué cet été et qui prévoyait l'adaptation de certains régimes de TVA. "La TVA est assez complexe aujourd'hui. Nous devrions pouvoir la revoir, mais la réduction de la TVA a toujours des conséquences sur les finances publiques. L'équilibre de nos finances publiques est très important". C'est précisément là que les choses ont mal tourné cet été et c'est la raison pour laquelle la réforme fiscale n'a pas été mise en œuvre, a-t-elle expliqué. "Cela reviendra comme un thème pour le prochain gouvernement.