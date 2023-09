”C’est une façon de dire : vous nous emmerd**”. Anderlecht ferme un groupe mail d’élus utilisé par des citoyens pour obsolescence

Au MR, on dénonce une mesure contre productive : “d’autres canaux existent aujourd’hui, ça ne va rien changer. Par contre, symboliquement, c’est une façon de dire : “vous nous emmerd**”. Ce canal permettait aussi aux membres du conseil d’être bien informés. Certains groupes politiques ne font pas remonter tous les dossiers à leurs élus et on se retrouve avec des conseillers qui découvrent des situations en plein conseil communal. Ça donne l’image que la majorité se claquemure et ça complique aussi le travail de l’opposition,” poursuit Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).

Aussi dans l’opposition, la NVA extrapole. “Je reçois beaucoup d’insultes sur ma boîte mail perso. Je ne vais pas fermer mon mai. Je vais signaler l’expéditeur. Les messages reçus via ce canal étaient intéressants dans l’immense majorité,” regrette Gilles Verstraeten.

Pas question d’insulte mais d’obsolescence

Visiblement le motif de la fermeture n’a pas été clairement expliqué. Le cabinet du bourgmestre nous explique qu’il n’est pas du tout question de messages insultants. C’était en réalité un groupe d’envois mais “beaucoup de messages revenaient en raison de boîtes obsolètes ou pleines. On y retrouvait aussi des personnes n’étant plus membre du conseil communal. Ce n’est donc pas du tout dans un contexte “d’insultes” ou de manque de transparence qu’il a été décidé de supprimer ce groupe d’envoi mais bien au nom de l’efficacité. Les citoyens peuvent évidemment entrer en contact avec chacun des élus via leur adresse fonctionnelle communale ou – pour contacter Anderlecht – via l’adresse générale de la commune “info@anderlecht.brussels” qui est relevée tous les jours ouvrables ou encore via notre compte Facebook.”

Une motion pour défendre les élus

Concernant les insultes, un texte circule sous forme d’une motion à l’initiative des partis de la majorité (PS, Vooruit, Ecolo, Groen, Les Engagés et Défi). Le texte demande à l’exécutif communal, entre autres considérations qui ne concernent pas forcément les élus, “de condamner fermement tous les agissements et toutes les intimidations sous quelque forme que ce soit envers tout citoyen et toute citoyenne y assistant, y compris les personnes élues et de dénoncer toute entrave constatée au sein de ce conseil et lors de toute action dans le cadre de l’exercice de leur mandat, qui limiterait la liberté d’exercer un mandat public pour un.e élu.e issu.e de minorité de genre, ou toute autre minorité.”

Ce texte n’a pourtant jamais été déposé au conseil, faute de soutien et d’accord dans la majorité nous glisse-t-on coté opposition. “Il pourrait être vu comme une intimidation visant les citoyens qui interpellent le conseil communal.” Côté Ecolo, qui porte l’initiative, on parle juste d’un calendrier plus important à traiter en priorité, “mais le texte arrive.” Il devrait notamment modifier le règlement du conseil communal en ajoutant l’interdiction de “toute forme d’actes sexistes, racistes, validistes, LGBTQIA + phobes et toutes les formes de menaces verbales ou de harcèlement.” Un point qui jusqu’alors ne figurait pas dans le règlement noir sur blanc.