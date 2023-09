Coiffeuse à Etterbeek, Mélusine veut faire la tête au carré à ses adversaires de l’EuroSkills : “Ado, 7h par jour devant le miroir de ma salle de bains”

Depuis qu’elle a appris sa sélection après une 2e puis une 1re place au concours national des Startech’s Days où elle a évincé quelque 60 adversaires, Mélusine multiplie en effet les formations et entraînements. 4 coachs de la Febelhair, la fédé belge des coiffeurs, épient ses moindres coups de ciseaux. “Ces dernières semaines, j’ai coiffé une quarantaine de poupées et au moins une quinzaine de modèles humains”, arrondit la pro. Qui doit préparer 6 épreuves pour le rendez-vous polonais (*):“de la barbe au chignon de mariage, en passant par la couleur ou les coupes 'défilé', toutes les disciplines sont représentées. Ça sera des journées intenses, très éprouvantes”.

Les épreuves à EuroSkills, "ce n'est pas ce que je vis au quotidien au salon", prévient Mélusine Simon. ©Mathieu Golinvaux

Mélusine Simon. ©Mathieu Golinvaux

La coiffeuse d’Etterbeek avoue sans hésiter sa préférence pour la coupe classique. “Ciseaux en mains, je suis contente”. Par contre, elle sait que le stress et le temps sur d’autres épreuves seront ses plus gros adversaires. “Le plus difficile, c’est le 'catwalk design'. Il s’agit de créer une coiffure fashion comme pour un défilé de mode. Ce n’est pas mon quotidien au salon. Je redoute aussi la coupe homme et la taille de barbe : j’ai peur de manquer de temps”. C’est que la pilosité masculine cueille parfois les candidats à rebrousse-poil : “l’implantation des barbes peut aller sur le côté ou vers le bas. Et la nuque se dessiner en V ou W”. Quant au chignon, “il doit tenir compte du volume des cheveux, de leur degré de légèreté et viser l’harmonie avec le visage”. On sent que Mélusine maîtrise au poil.

”La haute couture de la coiffure”

Ce que confirme Véronique Kuperblum, son employeuse chez Sanké. “Quand Mélusine est arrivée, on a tout de suite vu son potentiel. La compétition implique des congés, mais on l’a encouragée. Car elle peut encore y gagner en confiance même si c’est un show très différent du travail au salon”. La patronne, qui pousse ses coiffeuses grâce à des formations et masterclass en partenariat avec de grandes marques de cosmétiques, souligne aussi les retombées pour son adresse de la place Jourdan. “EuroSkills, pour les jeunes, c’est la haute couture de la coiffure. Certaines clientes y sont sensibles. On lui souhaite de profiter au max de sa semaine, de nous ramener une médaille, mais surtout de s’apaiser et se reposer ensuite car elle s’est beaucoup investie”. De quoi casser les préjugés sur certains métiers manuels. Véronique Kuperblum s’arrache les cheveux : “Arrêtons de dire que si on n’est pas bon à l’école, on n’a qu’à faire coiffure. Pour percer, il faut être commercial, sociable, curieux des tendances que les réseaux sociaux nous amènent, courageux car c’est physiquement éprouvant, et surtout intelligent”.

Chignons et permanentes attendent Mélusine à Gdansk, mais aussi des tailles de barbes. ©Mathieu Golinvaux

Véronique et Freddy Kuperblum, employeurs de Mélusine au salon Sanké, place Jourdan à Etterbeek. ©Mathieu Golinvaux

Voilà une coupe carrée qui semble parfaitement aller à Mélusine Simon. Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune femme “d’une famille universitaire” à manier ciseaux et pinceaux de coloration. “J’avais le même coiffeur depuis toute petite. Quand il a pris sa retraite, j’ai fait plusieurs salons sans jamais être satisfaite”. L’adolescente d’alors sort les miroirs et tente le coup toute seule. “Quitte à pas être contente, autant l’être toute seule dans ma salle de bains”, sourit celle qui met alors son jury central entre parenthèses. “Je n’étudiais plus. Je me coiffais 7 heures par jour. Ça me coûtait des centaines d’euros par mois en teintures et cosmétiques. Je passais du rose au bleu puis au blond platine. Ma maman avait peur de rentrer du travail chaque jour et de voir ma nouvelle tête”. Mais la technique s’affine, la connaissance de la “chimie du cheveu” aussi.

”Pas un caprice”

Mélusine en est certaine : elle veut faire de sa passion son métier. “J’ai 18 ans, je me lance dans des études de coiffure”. Sa famille voit ça d’un mauvais œil. “J’étais bonne élève, mes parents voulaient que je fasse l’univ. J’ai bataillé pendant 6 mois. Ce n’était pas un caprice”. Elle obtient gain de cause et file au CPCI à Ixelles, qui ferme après sa première. Direction l’EFP, pour une formation en alternance. Elle est diplômée en coiffure en 2019, puis en gestion d’entreprise en 2020. Mais son premier stage ne la satisfait pas : “je ne coupais pas. Après 3 ans, je n’étais autorisée qu’aux shampooings”. Elle est aiguillée chez Sankè. “Un grand choc”. L’oreille tendue à la fontaine de son établissement, Freddy Kuperblum sourit. “La première semaine, il m’a demandé de lui couper les cheveux. Je suis gauchère et je n’avais pas mes ciseaux ce jour-là. Avec ceux pour droitiers, c’était la catastrophe”. Mais le lendemain, Mélusine revient avec son matos. “Et après 3 semaines max, je coiffais”.

Mélusine Simon sait depuis l'adolescence qu'elle veut devenir coiffeuse. ©Mathieu Golinvaux

Mélusine Simon. ©Mathieu Golinvaux

À Gdansk, la Bruxelloise comptera de redoutables adversaires en moins puisque la Russie, “habituée au podium”, n’en est pas. Par contre, il lui faudra surpasser les “réputés” Français et Britanniques. Mélusine comptera sur le soutien de sa famille. “Désormais, mes parents sont contents et très fiers. Ma grand-mère s’est fâchée quand je lui ai annoncé que je faisais la coiffure. Mais là, elle refuse tout autre coiffeur que moi”. Quant au rose Barbie et au bleu licorne, ils ne sont plus dans les habitudes de la jeune femme, revenue “au naturel”. Rassurez-vous : Mélusine n’a pas perdu ses doigts de fée.

Il y aura du chignon au menu. ©Mathieu Golinvaux

(*) Les épreuves qui attendent Mélusine à EuroSkills à Gdansk

Jour 1 : (1) Permanente homme avec coupe et taille de barbe sur poupée, (2) Coupe homme fashion (édito look) avec couleur sur poupée

Jour 2 : (3) Chignon de mariée sur modèle, (4) Coupe homme traditionnelle avec taille de barbe sur modèle, (5) catwalk design avec extensions sur modèle

Jour 3 : (6) coupe dame commerciale avec couleur sur poupée

Mélusine Simon va devoir enchaîner les épreuves à EuroSkills. ©Mathieu Golinvaux

Logan Hendrycks, “couteau suisse” de l’informatique

Bruxelles envoie un autre candidat à Gdansk : le Laekenois Logan Hendrycks, 23 ans, spécialiste de la gestion des réseaux informatiques. Formé à l’INRACI, à l’Henallux et à l’UNamur, le jeune homme s’y est pris à quatre reprises pour s’extraire des qualifications belges des Startech’s Days.

Logan Hendrycks, spécialiste des réseaux IT. ©WorldSkills Belgium

En Pologne, il sera associé à notre autre représentant dans la discipline, Sébastien Klein, de Dison. Leur duo est présenté comme complémentaire. “Sébastien est un peu plus lent que moi : il revérifie donc bien l’avancée du projet. Moi, je maîtrise le sujet mais je commets des erreurs en allant trop vite”, glisse le Bruxellois, qui ne vise rien moins que la médaille d’or.

Câblé depuis l’enfance

Dès son enfance, Logan a été branché informatique par son grand-père. Depuis, le câblage n’a cessé de s’affiner chez ce passionné. “Mon dada, c’est le réseau”, précise-t-il. “Il faut réfléchir, s’organiser, s’adapter aux évolutions. Combiner programmation, sécurité, analyse de données et avancées technologiques comme l’IA. Moi, j’aime tout : je suis un couteau suisse.

Son rêve professionnel, Logan Hendrycks le réalise déjà : il enseigne dans son ancienne école, l’INRACI. Il est aussi formateur expert à Technobel, centre de compétences cinacien qui forme demandeurs d’emploi, entreprises et écoles aux nouvelles technologies. “Je veux former des jeunes et les accompagner à des compétitions. Se dépasser et apprendre, c’est ce que je veux transmettre”.