Feu vert pour la rénovation des 173 logements de la Cité Moderne à Berchem : le chantier débutera en 2025… jusqu’en 2031

Mais patience avant de voir les corps de métier débarquer dans les logements de la cité-jardin. Un marché public, sans doute européen, devra être lancé. “Les travaux pourraient débuter en avril 2025”, explique le directeur de Comensia Cédric Mahieu.

Le chantier de grande ampleur sera effectué en trois phases, afin de ne pas devoir déloger l’ensemble des locataires en même temps : une phase en 2025, une autre en mi-2027 et une ultime en mi-2029. “Pour une fin des travaux en 2031.”

Pour le relogement, un bâtiment en cours de rénovation place de l’Initiative sera notamment mis à contribution. “On va évaluer la situation avec chaque locataire.”

Plus de 50 millions pour la Cité berchemoise

La rénovation sera réalisée grosso modo à l’identique, le site étant classé. Isolation, réfection des planchers et plafonds, peinture aux couleurs d’origine, restauration des châssis avec installation de double vitrage… Des panneaux photovoltaïques seront installés aux endroits non visibles, et des pompes à chaleur seront mises. Côté budget : la facture s’élève à 37 millions hors TVA.

Et ce ne sont pas les uniques investissements dans le quartier. Plus de 20 millions seront investis via le contrat de quartier dans les espaces publics. Avec notamment au programme une salle de sport, une “Maison des Initiatives et des Solidarités”, une crèche et une “entreprise à but d’emploi” et la rénovation de plusieurs rues.

“Cent ans après, on redonne une nouvelle vie à la Cité Moderne”, commentait récemment le bourgmestre Christian Lamouline (Les Engagés) à ce propos. Récemment, un terrain rue Openveld a notamment été acheté par la commune pour y installer des équipements collectifs.