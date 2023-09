”Il est inconcevable de construire des gares comme il y a 40 ans” : des riverains implorent Infrabel de ne pas commencer les travaux du pont Carsoel

Ils devaient commencer ce lundi 4 septembre. Les travaux du pont Carseol pour sa réfection ont été avalisés par un permis. Le futur édifice devra permettre d’offrir une meilleure trajectoire pour le tram et plus d’espace piétons sur ce pont très emprunté. En juillet dernier la Dernière heure annonçait l’introduction d’un recours par des riverains soutenus par l’association des comités de quartier d’Uccle (ACQU) contre le nouveau pont. Dans les griefs cités pour le recours on note une “absence de concertation” avec les riverains, des “alternatives techniques qui non prises en compte” qui aurait limité l’impact de la bétonisation et plus largement “les dommages irréversibles sur l’environnement” que pourrait avoir le nouvel édifice.