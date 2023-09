”Make air not war” : Airgus et Dirty Beaujolais sur le toit du monde du Air guitar, “tout est parti d’un “pari à trois bières”

Les règles sont simples : jouer de la air guitar. Pas de guitare donc, mais en mimer les gestes techniques sur un fond de musique d’une minute. Pour le championnat, plusieurs critères sont pris en compte. La technique : “il ne faut pas s’arrêter de jouer quand la guitare joue encore ou jouer sur le ventre, il faut que ça sonne.” La prestation : même si le décompte des points se fait au moment où la musique se lance, il y a toujours un début et une fin pour camper son personnage et tenter d’influencer les jurys et le “airness” la petite “touche inexplicable qui fait que quand le jury vous voit, il se dit : ça, c’est une rock star,” résume Airgus qui a fini 5e cette année en mettant à l’honneur l’artiste belge Romano Nervoso dans son set. Dirty Beaujolais est arrivée 7e avec des touches techniques et enflammées de DragonForce. C’est la Japonaise Seven Seas qui est montée sur la première marche du podium.

Un pari à trois bières

L’histoire du Air guitar remonterait à un concert de Joe Cocker à Woodstock. Aujourd’hui rares sont les personnes à ne jamais avoir fait de air guitar dans leur salle de bains ou devant un concert. Mais c’est au milieu des années 90 que la discipline va pendre un autre tournant. À Oulu en Finlande, “à 200 bornes du cercle polaire,” il n’y a rien à faire. Un groupe d’étudiants “revival de hippies sur les bords” s’ennuie et finit par avoir l’idée de créer le championnat du monde de Air guitar. Les Finlandais gagent pendant 5 ans puisqu’aucun autre représentant d’un autre pays ne vient. Petit à petit, la pratique se codifie et se diffuse. Des manches sont organisées aux États-Unis, en France et au Japon pour envoyer un champion national à Oulu. La francophonie commence d’ailleurs à se faire une belle place. “Avant ce n’étaient que les Américains. Dans le top 8 cette année, il y a deux Belges et trois Français.”

A star is born

C’est un heureux hasard qui a fait tomber nos Bruxellois dans l’univers du Air guitar. Airgus, pour sa première présentation, a participé un peu au pif à un concours au café Deliruim en 2009. Il ne savait pas alors qu’il s’agissait d’une manche officielle du championnat belge. Pour son premier concours, il finit premier et se retrouve propulsé dans le milieu. Pour Dirty Beaujolais, tout est parti d’un “pari à trois bières” en festival. “On a essayé tout simplement.” Aujourd’hui, ses amis continuent de venir le voir et sa mère, sceptique au début a fini par apprécier ce nouvel art. Idem pour la compagne d’Airgus. “Elle est venue pour la première fois au championnat du monde cette année. Elle y allait un peu avec les pieds de plomb mais dès qu’on est arrivé, elle s’est sentie bien et a rencontré des gens extra.”

”Sans jugement et très bienveillant”

Une communauté internationale se construit alors autour des championnats du monde. “On sait que dans chaque pays où il y a des participants, on a un lit pour dormir. On s’envoie des cartes dans l’année, on prend des nouvelles les uns des autres,” assure Airgus. “C’est un monde sans jugement et très bienveillant,” poursuit son acolyte.

”On veut ramener cette ambiance à notre échelle nationale. Dans l’esprit des fondateurs, si tout le monde tenait une air guitar dans les mains, personne ne pourrait porter d’arme : make air not war. Il y a des demandes en mariage sur scène, des Ukrainiens et des Russes qui échangent leur drapeau…”

Les deux artistes espèrent alors élargir la communauté. “Tout le monde peut s’y essayer. Il n’y a rien à perdre. Soit tu passes sur scène une minute et tu fais rire tes amis, tu te défoules sur un morceau que tu aimes bien, soit tu y prends goût et tu essaies d’aller plus loin et de construire une vraie transmission avec le public. Dans tous les cas, c’est bénéfique et très gratifiant.”

Et pas besoin d’être zicos. Dirty Beaujolais assure d’ailleurs ne savoir jouer que Wonderwall (Oasis) à la guitare. “Ça aide de connaître un peu pour bien faire les gestes techniques mais ce n’est pas obligatoire.” Airgus, lui, évolue dans plusieurs formations dont le groupe punk BloodBabysitters. “Ça peut être une contrainte parce que je joue trop un morceau comme je le jouerais sur une guitare.”

Pour les deux rockers, le Air guitar a aussi ouvert des portes vers d’autres expériences : un aller-retour à Rabat en moins de 24 heures pour faire un concert privé, l’animation dans les loges VIP au Stade de France pendant le concert de Metallica, jouer dans une série flamande, rencontrer Airbourne…

Après une pause depuis 2015, le championnat belge, à l’origine importé par un Lillois qui se disait que notre pays allait bien accueillir la discipline, s’est relancé en 2023. C’est Dirty Beaujolais qui a remporté cette édition. Pour l’année prochaine, les deux hommes veulent aller plus loin avec plus de manches de section pour faire vivre le rock aux quatre coins de la Belgique.

Les dates et prochains événement seront annoncés sur les pages Facebook et Instagram Airguitarbelgium