"De gros problèmes d'humidité" dans 17% des logements bruxellois visités par la CRIPI

Vu que 3.051 enquêtes ont été menées en 20 ans par la CRIPI, cela signifie qu'environ 518 demeures souffrent ou ont souffert grandement de l'humidité et que des moisissures visibles sont ou ont été présentes dans à peu près 610 logis.

Ces chiffres ne reflètent pas l'ampleur de la problématique dans la Région de Bruxelles-Capitale. Car l'ambulance verte ne peut intervenir qu'à la demande d'un médecin qui constate un souci de santé récurrent chez un patient sans que la cause ait pu être déterminée.

Une fois sur le terrain, elle part à la recherche d'éventuels polluants chimiques et biologiques. Elle mesure également des paramètres physiques "comme la température ambiante et l'humidité relative et depuis peu, l'intensité lumineuse", ressort-il du bilan rédigé par Bruxelles Environnement sur ses activités.

"L'interprétation des résultats est cependant compliquée", explique Sandrine Bladt. "Il n'existe pas de réglementation en la matière et nous avons donc dû établir un indice de qualité de l'air", poursuit-elle.

En collaboration avec l'institut en charge de la santé publique en Belgique, Sciensano, la CRIPI a pu identifier les polluants les plus courants. Il s'agit "du benzène que l'on retrouve, par exemple, dans le tabac ou les produits de bricolage, du formaldéhyde contenu notamment dans les produits cosmétiques et des terpènes souvent incluses dans les parfums d'ambiance ou les produits d'entretien", détaille sa responsable.

D'après le rapport de Bruxelles Environnement sur la CRIPI, la pollution intérieure provoque le plus souvent des ennuis ORL et au niveau des voies aériennes basses: "Les problèmes ORL regroupent les sinusites, otites, rhinites et conjonctivites ainsi que les problèmes de toux, éternuements, écoulement, démangeaisons, picotements, obstruction, sécheresse et affections ORL en général. Les problèmes des voies basses regroupent les bronchiolites, bronchites, pneumonies, sarcoïdoses, alvéolites, aspergillose, emphysème, BPCO, asthme et affections des voies aériennes inférieures en général ainsi que les difficultés respiratoires et l'oppression."

Elle cause aussi "des problèmes généraux" tels que la fatigue, l'insomnie ou la dépression, "des problèmes dermatologiques" voire "ophtalmiques", énumère la même source.

A Saint-Gilles, Sacha (20 ans) a fait appel aux services de l'ambulance verte: "Je souffre d'une sinusite chronique depuis un an et demi. Je cumule donc à répétition des céphalées, une toux grasse, des maux de gorge et de la fatigue. Cela a un impact sur ma vie d'étudiant: je rate fréquemment des cours et le fait d'être malade impacte mon moral ? Je me suis tourné vers mon médecin et l'ORL, qui m'ont parlé de l'ambulance verte. L'appartement où je vis en colocation est beau et spacieux, mais il est dur à chauffer et envahi par les champignons." Nous avons vite fait le lien entre mon lieu de vie et ma santé, car mes problèmes ont commencé quelques mois après mon emménagement et ne m'ont plus quitté depuis."

Après avoir reçu les résultats de l'expertise, lui et ses colocataires se sont tournés vers leur propriétaire. "Lorsque nous avons soulevé la question des champignons sur les murs, il nous a dit de passer un petit coup d'ammoniac", témoigne-t-il. "Ce qui n'est absolument pas conseillé", intervient Sandrine Bladt. "Il faut nettoyer avec du détergent ou à la limite, avec de l'eau de Javel diluée."

Et elle partage quelques autres recommandations afin de vivre dans un environnement plus sain: lors de travaux, privilégier des matériaux sans composés organiques volatils ou sans solvant; respecter les règles d'usage des produits d'entretien; entretenir les matelas; éviter les parfums d'intérieur. Elle rappelle également "qu'il faut aérer deux fois par jour, fenêtres grandes ouvertes pendant 15 minutes, en évitant les heures de pointe du trafic". Et ce, même en hiver. "Ce n'est pas en ouvrant ses fenêtres" durant un quart d'heure "que la pièce va se refroidir", souligne le ministre bruxellois de l'Environnement et de la Santé, Alain Maron. "L'inertie" thermique "des murs rehaussera la température au même niveau que celui atteint avant l'aération", assure-t-il.

Par ailleurs, Sandrine Bladt explique que la CRIPI ne peut pas imposer d'action aux propriétaires, mais elle peut conseiller aux patients "de discuter" avec eux "sur base des résultats de l'analyse" qu'elle a exécutée.

Si le foyer est insalubre selon les prescrits du Code bruxellois du logement, il est néanmoins possible de porter plainte auprès de l'Inspection régionale du Logement qui, elle, peut mettre en demeure le bailleur d'effectuer les rectifications nécessaires.

En 2019, plus de 5.800 jeunes et enfants sont décédés en Europe et en Asie centrale à cause de la pollution de l'air, a récemment fait savoir le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).