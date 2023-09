Le taux de chômage à Bruxelles est passé sous les 15% en août

Le taux de chômage en Région bruxelloise a diminué de 0,5% au mois d'août pour s'établir à 14,9%, contre 15,4% un an auparavant (et 15,5% en juillet dernier), rapporte mardi l'office régional de l'emploi Actiris. Le nombre de chercheurs d'emploi a par contre augmenté de 1,8% (1.584 personnes) sur base annuelle et a atteint 90.222 personnes. En variation mensuelle, il s'agit d'une hausse de 1,1% (991 personnes).