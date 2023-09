Woluwe-Saint-Pierre se dote d'une application mobile.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre vient de lancer une application mobile. Objectif : faciliter l’accès à l’information et aux services communaux, tout en renforçant la transparence et la participation active de chacun dans la vie locale. L’application permettra, par exemple de retrouver des informations pratiques liées aux services à la population, toute l’actualité de notre commune, les événements proches de chez eux, de participer à des enquêtes et même de commander des documents en ligne via le guichet électronique depuis n’importe où et à tout moment.