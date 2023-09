Au son de "Evras on n'en veut pas" et "Caroline (Désir) démission" ou encore "liberté à nos enfants", ces manifestations s'opposent à l'adoption attendue du décret instaurant des animations à l'éducation affective et sexuelle, a constaté l'agence Belga.

La police a interdit le passage vers la zone neutre. La rue des Colonies est fermée à la circulation.