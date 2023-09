Une erreur de comptabilité qui coûte 20 millions : le CPAS de Schaerbeek sous tension

À lire aussi

Pour rappel, le CPAS estimait, depuis 2017, que l’État fédéral rembourserait 100 % des Revenus d’Intégration Sociale (RIS) au Centre Public d’Aide Sociale de la commune. Or il n’en rembourse que… 70 %.

Des emplois ou des lave-vaisselle

Par ailleurs, le CPAS de Schaerbeek fait aussi face à une explosion de la pauvreté, un challenge de taille. “Le nombre de personnes en situation de bénéficier du revenu d’intégration continue d’augmenter à Schaerbeek, dépassant les 8 000 personnes. L’impact de l’augmentation de l’aide sociale est énorme. Il faudra prévoir une modification budgétaire avec des besoins additionnels de 3 millions d’euros en 2023”, lit-on dans le communiqué. “Légalement, la commune est tenue de financer les déficits du CPAS sans attendre.” En attendant, la présidente est sommée de trouver des mesures d'économies sans nuire aux bénéficiaires pour qui les aides sont essentielles.

Surprise par la sortie de l’échevin avant même que les chiffres ne soient communiqués aux conseillers de l’action sociale, la présidente se “demande s’il n’y a pas un peu de nervosité chez Ecolo, à un an des élections”. Elle rappelle la situation de crise actuelle est due à des décisions politiques antérieures à son arrivée, elle qui a pris ses fonctions en 2019. “La commune et la région ont validé ces plans. Aujourd’hui, on a cinq millions d’aides en fonds propres, c’est là qu’on va devoir faire des économies. On ne refera peut-être plus les dents de tout le monde, on va baisser les aides énergétiques, bref, les aides sociales non obligatoires. Je préfère garantir l’emploi (de mes employés, NdlR) de ceux qui travaillent que d’offrir des lave-vaisselle à ceux qui ne travaillent pas. Si on ne garantit pas l’emploi, on ne pourra pas soutenir les aides.”

Par ailleurs, Les Engagés ont, eux, demandé un audit externe pour éclaircir les responsabilités personnelles.