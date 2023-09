Une pléiade de stars au festival de l’humour de Koekelberg

Dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la commune de Koekelberg organise un festival d’humour doté de quelques belles signatures les 21, 22 et 23 septembre prochains. L’événement est parrainé par Richard Ruben. Il présentera plusieurs humoristes de talent et une soirée 100 % féminine. Au menu de ces trois soirées : Nicolas Lacroix présentera son spectacle “Trop gentil” le jeudi 21 septembre à 20h, Freddy Tougaux amusera la galerie avec son show “Hein” le vendredi 22 septembre à 20h, Richard Ruben et son plateau d’humoristes 100 % féminin (Sylvie VDS, Christine Berrou et Amandine Elsen) animeront la dernière soirée, le samedi 23 septembre 20h.