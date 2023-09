7 flagrants délits pour des vols avec violences dans le quartier nord

À lire aussi

Par ailleurs, les policiers ont saisi 123 pilules de Lyrica et 45 pilules de Ritrovil. La Task Force a également saisi cette semaine des pilules de Diazepam, de Dominal ou de Cataflam. Tous ces médicaments sont disponibles uniquement sur ordonnance et vendus en pharmacie, sont connus pour leurs effets addictifs et désinhibiteurs, influençant négativement le comportement du consommateur si la consommation n’est pas encadrée. Leur vente illégale constitue, enfin, un délit punissable par la loi. Deux vélos volés ont également été retrouvés. La Zone de police est à la recherche de leurs propriétaires. Un appel a été publié sur la page interzonale “Véloflic @Brussels” sur Facebook.

Les policiers de la Task Force ont également arrêté 8 personnes suspectées de s’adonner à la vente de stupéfiants en flagrant délit. Le Parquet de Bruxelles a ordonné la mise à sa disposition de 2 d’entre eux. Dans 2 dossiers une citation directe a été signifiée.

Ces résultats s’ajoutent à la présence policière renforcée tous les jours de la Zone de Police, avec l’appui régulier de la Police Fédérale, via ses patrouilles de sécurisation et ses opérations de contrôle périodiques. Cela s’inscrit dans une approche globale menée par les communes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode, ainsi qu’avec les partenaires de la Zone de Police Bruxelles Nord dans le Quartier Nord. De par cette action visant les auteurs multirécidivistes de vols avec violence et de vente de stupéfiants et médicaments, la Zone de Police souhaite contribuer à la tranquillité et au sentiment de sécurité de tous et toutes sur l’ensemble de son territoire. La Task Force est une action complémentaire, s’ajoutant au travail quotidien des policiers. Les équipes de la zone nord restent présentes sur l’ensemble du territoire et sur ses trois communes, Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere.