Ce week-end à Bruxelles, des bulles dans les livres et dans les verres (9 sorties familiales)

La BD en fête

Le Lombard fête ses 77 ans. ©Le Lombard/CBBD

On ne dit plus “Fête de la BD” mais “BD Comic Strip Festival”. Quel que soit son nom, le rendez-vous reste un incontournable pour les fans du 9e art. À tout seigneur, tout honneur : Tintin est la star de cette édition 2023. Il faut dire que son éditeur, Le Lombard, célèbre son 77e anniversaire cette année. Et on sait les lecteurs de 7 à 77 ans attachés à ce nombre. À Tour&Taxis, Gare Maritime, Le Lombard invite plus de 50 auteurs et autrices sur “le plus grand stand de l’histoire” du festival. Au CBBD, l’expo “Le Lombard, une affaire de famille” vous invite dans un “showroom d’ameublement” où les planches originales de BD familiale par excellence se cachent dans de faux meubles (jusqu’au 24 août 2024, 6 à 9€). Vous y croiserez Thorgal, Ric Hochet, Léonard, Michel Vaillant, Johan et Pirlouit, Clifton, Chlorophylle ou Yakari.

Nombreuses animations au BD Comic Strip Festival. ©Visit.Brussels

Autre expo à voir dès ce week-end : “Pop the Bubble, Blur the Boundaries”, au Centre Culturel Coréen. Sans doute plus pointue, elle met l’accent sur la rencontre entre BD européenne et coréenne (gratuit, jusqu’au 29 décembre 2023).

Également au programme : des visites guidées de fresques, des expos sur la BD alternative contemporaine, des ventes de planches, dédicaces, librairies… Et bien sûr, les ballons géants promèneront leurs bouilles de héros de BD sous les arcades de la Gare Maritime.

+“BD Comic Strip Festival”, du 8 au 10 septembre 2023, 10h-18h, Gare Maritime de Tour&Taxis, Rue Picard 7 à 1000 Bruxelles, gratuit

Kets en selle pour la Kidical Mass

Kidical Mass: rendez-vous des petits cyclistes. ©Kidical Mass

L’été qui frappe enfin à nos portes en ce début septembre a rameuté les cyclistes dans les rues bruxelloises. Mais pour les plus petits, le vélo reste délicat dans le trafic de la capitale. C’est pour le rappeler que la Grande Kidical Mass invite les enfants et leurs parents à sa parade festive géante ce dimanche 10 septembre 2023. Histoire de montrer que les kets aussi ont un poids sur les pistes cyclables. Le départ est prévu à 15h depuis le Grand Hospice, mais un “village vélo” s’ouvre dès 13h place du Béguinage. Comme d’hab : le parcours est court (5km), le rythme de pédalage tout doux et l’ambiance assurée par la sono-cargo. Au retour : apéro, boum pour tous les âges et glace à l’œil.

+“Grande Kidical Mass”, ce dimanche 10 septembre 2023 dès 13h place du Béguinage (départ 15h)

Clowns de Ganshoren

Les clowns de la famille Chabri à l'honneur à Ganshoren. ©Cultuur 1083

Expo patrimoniale à Ganshoren : le très dynamique service 1083 Cultuur rend hommage à la famille Chabri, l’une des plus anciennes dynasties du cirque de Belgique. À la Maison Communale, vous plongerez dans 150 ans d’histoire familiale à travers des photos de famille, affiches, tracts, qui retracent le parcours extraordinaire de cette troupe de nomades issus de Ganshoren et qui ont parcouru le monde entier, de la Scandinavie à l’Amérique du Sud. Et jusqu’à Monaco où le clown Victor “Toto” Chabri a été primé en 2005 par le Prince Rainier lui-même, saluant sa carrière. Vous vous assoirez sous chapiteau pour admirer les acrobaties en noir et blanc de l’avant-guerre, vous inviterez aux dîners familiaux en plein air au seuil des caravanes ou vous faufilerez dans les loges. En piste !

+“Circus Chabri”, tous les jours jusqu’au dimanche 10 septembre 2023 à la Maison Communale de Ganshoren, avenue de Villegas 21-23, 14h-18h, gratuit

10 ans de la Delta et nouvelle gueuze

Le BBP lance Dansaert, sa nouvelle gueuze. ©BBP

Après la Zinnebir, la Delta est sans doute la bière contemporaine la plus populaire de Bruxelles. Pour ses 10 ans, le Brussels Beer Project met son premier bébé en canette. Mais surtout, s’offre une fiesta sur le Vismet avec son annuel festival Wanderlust 2023. Au bar : 56 bières au fût mises sous pression par 14 brasseries venues de 10 pays : Danemark (To Ol), Suisse (À Tue-Tête !), Suède (Brekeriet), Espagne (Pirata), Pays-Bas (Kaapse) et même… Japon (Kyoto Brewing Co.) Un vrai tour du monde brassicole qui n’oublie pas les Belges avec les Gantois de Dok et les voisins bruxellois de Surréaliste. Événement aussi : le BBP débouchera à Wanderlust les premières bouteilles de gueuze de son projet Dansaert. Ce qui marque l’arrivée d’un deuxième producteur de la fameuse spontanée de terroir bruxellois dans la frontière des 19 communes aux côtés des historiques Cantillon.

+“Wanderlust 2023”, ces 9 (14-22h) et 10 septembre 2023 (13h-21h) au Vismet, 1000 Bruxelles, de 14 à 22€ avec un verre et 3 ou 6 dégustations

De bric et de brocantes

Le week-end s’annonce chaud et forcément, on va chercher l’évasion dans les rues débarrassées des voitures. Tout le week-end, l’avenue George Henri est en fête à Woluwe-Saint-Lambert (11h-18h) pour sa grande braderie. Outre les étalages des commerçants, des attractions foraines, fanfares et animations sont annoncées. Tout le week-end encore : le Marché Annuel de Ganshoren avec brocante, foire, village associatif et concerts (rue François Beeckmans jusqu’à la place Guido Gezelle). Samedi 9 septembre, on chine aussi au square de Léopoldville, quartier de la Chasse à Etterbeek (8h-18h). Dimanche 10 septembre, on prend la direction des quartiers Flagey et Malibran à Ixelles pour la 8e édition de Flagey’Broc. Les Petites Puces, organisateurs, annoncent 250 exposants entre rues Malibran, du Collège et Maes (9h-17h).