En reportage dans le quartier Nord: nous n’étions pas les bienvenus

Une ambiance particulièrement malsaine régnait lors de notre reportage sur l’insécurité à la gare du Nord. La majorité des personnes rencontrées ont refusé de nous parler dans l’espace public, préférant s’exprimer à l’abri des regards. Munis d’un petit carnet de notes et d’un appareil photo - peu envahissant - les regards menaçants se braquent malgré tout sur nous. L’ambiance est telle que faire nos métiers de journaliste et de photographe est rendu très compliqué.