Faux départ pour le procès d’une organisation accusée d’avoir blanchi des millions d’euros

Le procès a cependant connu un faux départ car plusieurs parties ont demandé que l’affaire soit examinée en français, et non en néerlandais. Le tribunal se prononcera sur cette demande le 22 septembre prochain et fixera ensuite le calendrier du procès.

L’enquête a débuté fin 2019, lorsque plusieurs transporteurs de fonds, Belges et Allemands d’origine turque, ont été interceptés à Brussels Airport. Ils tentaient de transporter de larges de sommes de livres sterling vers Istanbul en Turquie. Entre septembre 2019 et janvier 2020, cinq personnes ont été arrêtées, et la somme de 785.615 livres saisie. En juillet 2020, une personne a encore été arrêtée transportant 150.000 livres.

Comme tous opéraient de la même manière, il a vite été suspecté qu’il s’agissait d’une organisation criminelle. La poursuite de l’enquête a mis au jour une organisation internationale de blanchiment d’argent opérant depuis Bruxelles et dirigée par des ressortissants belges d’origine turque.

La police judiciaire fédérale d’Hal-Vilvorde, en coopération avec Europol et des services de police divers pays européens, a relevé des preuves que cette organisation offrait ses services de blanchiment d’argent illégal à des personnes, entreprises et bandes criminelles en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Espagne entre autres.