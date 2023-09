Le déficit surprise du CPAS de Schaerbeek imposera la mise en place d'un plan triennal

À lire aussi

Les experts, entre autres de la Commission communautaire commune, de la Région et de la commune ont confirmé récemment l'existence d'un déficit de 20 millions d'euros, directement lié à une erreur comptable commise sous la précédente législature, en 2017. La situation est aggravée par une charge supplémentaire de 3 millions d'euros lié à la demande d'aide sociale croissante émanant de la population de la "cité des ânes".

Selon Sophie Querton, le déficit pourrait être absorbé via une prise en charge par le Fonds de refinancement des Trésoreries communales de la Région bruxelloise, mais à condition que commune et CPAS s'accordent sur un plan triennal pour les années 2024, 2025, et 2026 garantissant un retour à l'équilibre.

Formellement, le compte 2023 sera présenté en déficit au conseil communal le 18 octobre prochain.