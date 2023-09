Il n’y aura pas un mais deux commissariats à la gare du Midi : “ils auront des missions très différentes”

©GSV

Pour la commune d’Anderlecht pourtant, ce second commissariat ne fera pas doublon avec lui logé dans la gare. Le chef de cabinet du bourgmestre d’Anderlecht nous explique que les deux missions sont bien différentes. “Le bon accueil des passagers dans les stations, c’est une compétence fédérale. Cette mission sera donc facilitée par le retour du commissariat fédéral dans la gare du Midi. Pour les abords, c’est la police locale, en l’occurrence la zone Midi, qui est aux commandes.”

Dans le futur commissariat central de la zone, on trouvera les services d’intervention et les services judiciaires. “Les agents de proximité seront concentrés dans les commissariats de division (un par commune de la zone) et dans le réseau d’antenne Lisa (Locally Integrated Security Antenna, NDLR). Concrètement l’installation à côté de la gare devrait permettre une omniprésence de la police locale aux abords de la gare du Midi.”

”Le point le plus important est que cette proximité avec la police fédérale va nous permettre une meilleure coopération. Mais les deux commissariats auront des missions très différentes. Toutefois, si les agents fédéraux sont plus nombreux et ont des meilleurs moyens dans la gare, ça devrait décharger les abords. Évidemment la question de la dotation du Fédéral aux zones locale se pose. Pour le moment, ce sont les communes qui compensent, difficilement. On a besoin de moyens humains. Mais déjà, l’installation annoncée du Fédéral est un bon signe.”