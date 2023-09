Les piscines, le “gouffre financier” des communes bruxelloises : voici où trouver les tarifs les plus bas et les plus élevés (INFOGRAPHIE)

Le 18 septembre prochain, la piscine communale de la Cité des Ânes Le Neptunium rouvrira ses portes après plusieurs années de travaux. Ceci alors que les budgets des piscines explosent. Obligeant les communes à parfois augmenter leurs tarifs. Mais, en réalité, “le prix d’entrée ne correspond pas au prix réel.”