Une piscine publique naturelle à ciel ouvert rue Engeland à Uccle : “beaucoup de feux sont déjà au vert”

Pour ce nouveau dossier “beaucoup de feux sont déjà aux verts.” Le terrain est affecté en zone d’équipement collectif, ce qui est parfait pour une piscine. “Nous avons lancé les discussions avec la Régie des bâtiments pour un potentiel bail emphytéotique. On récupérerait donc en quelque sorte le terrain pour plusieurs décennies et on pourrait lancer les procédures pour la piscine. On s’inspirerait de ce qui peut exister à Anvers ou à Bonn. L’idée c’est de faire un bassin de 30 mètres sur 15 et d’un mètre 50 de profondeur. L’eau serait filtrée et traitée grâce à des plantes. Cette méthode limite le nombre de baigneurs mais reste naturelle.” C’est également le modèle envisagé pour l’étang de baignade de Neerpede à Anderlecht. “À la différence que Neerpede est un parc qui a déjà des usagers, des promeneurs. Installer un étang de baignade là-bas, c’est aussi retirer aussi une partie du parc à certains usagers. Ici le terrain prévu à Uccle n’est pas ouvert au public pour le moment.”

Du côté de la Régie, le secrétaire d’État Mathieu Michel (MR) “soutient totalement politiquement le projet. Il faut maintenant voir quelle forme juridique prendra le contrat avec la commune. Idéalement, ça peut aller très vite mais on n’est jamais à l’abri d’un point imprévu. Ce projet c’est une manière de rendre au public un terrain de nature publique.”

La bourgmestre espère qu’entre l’accord avec la Régie et les démarches de permis, le projet pourrait aboutir d’ici deux ans. Pour la gestion du futur site, plusieurs pistes restent ouvertes : “cela pourrait aussi bien rester communal, être géré par un privé ou dans une forme de partenariat entre les deux. Il faut compter que cette piscine sera chauffée naturellement donc elle ne sera pas ouverte toute l’année non plus.”