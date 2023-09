Plus de 10 000 personnes ont visité La Bourse de Bruxelles fraîchement rénovée (PHOTOS)

Plus de 10.000 personnes sont passées ce samedi par la Bourse de Bruxelles, fraîchement rénovée. Un demi-millier d'entre elles ont même visité le centre d'expérience sur la bière belge situé aux étages de ce bâtiment emblématique de la capitale. "Les gens se sont vraiment réappropriés le lieu", a commenté Krishan Maudgal, directeur des Brasseurs belges. Inaugurée vendredi, la Bourse ouvrait ses portes au grand public ce samedi, plus de dix ans après que la Ville a racheté l'édifice érigé par l'architecte Léon Pierre Suys dans la seconde moitié du 19e siècle. Les travaux de rénovation de cet ouvrage classé auront duré plus de trois ans, pour une enveloppe de 90 millions d'euros.