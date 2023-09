18 logements sociaux bientôt entièrement rénovés et isolés à la rue de l’Élan et au Dries

18 logements sociaux vont être rénovés à Watermael-Boitsfort. Ils se situent dans des petits immeubles à appartements du Dries et de la rue de l’Élan. Les travaux viennent de démarrer. Une fois le chantier terminé, en mai 2024, la Société immobilière de service public (Sisp) En Bord de Soignes proposera 18 logements 1 et 2 chambres entièrement remis à neuf et actuellement vides au 65 et 71 rue de l’Élan et au 34 Dries.