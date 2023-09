Des tablettes pour contrôler les usagers… et les agents de la Stib ? “On est géolocalisé en dehors des procédures d’urgence”

Dès les phases de tests menées en 2020, des mails avaient été envoyés par certains agents inquiets de cette fonctionnalité de géolocalisation. Leur hiérarchie leur avait alors répondu que la géolocalisation serait retirée et que les données n’étaient pas utilisées ni traitées. Finalement et officiellement aujourd’hui, la géolocalisation ne s’active que lorsqu’un agent en danger appuie sur une touche pour lancer une procédure dite “Apsi”. La géolocalisation est directement envoyée au dispatching qui peut appeler des renforts et les envoyer au plus vite au bon endroit. Les tablettes indique d’ailleurs, mais pas systématiquement que le GPS n’est activé qu’avec l’Apsi. Toutefois, nous avons pu constater que l’icône de géolocalisation reste parfois active en dehors de la procédure d’urgence. Ceci alors que la Stib nous assure que la géolocalisation n’est pas utilisée dans un autre but que celui de sécuriser les agents et n’est pas active en dehors des Apsi.

Les agents de la Stib ont quelques doutes : “Pour se signaler, il y a trois contrôles : la radio, la géolocalisation et un logiciel où l’on doit encoder tous nos déplacements, y compris les passages aux toilettes.” Sans compter les balises de géolocalisation présentes dans les véhicules. “Je ne suis pas contre la géolocalisation pour notre sécurité, nous explique un agent. Mais rien ne nous a été expliqué sur le fonctionnement et l’usage que la Stib en fait. Je voudrais juste être informé pour pouvoir réagir si j’estime qu’il y a abus. D’autant plus que des collègues ont fait des tests de la procédure Apsi. Le dispatching ne reçoit pas toujours nos données de géolocalisation quand on envoie le signal depuis la tablette. Alors à quoi ça sert ?”

Plusieurs autres faits nous ont été rapportés. Nous avons pu notamment consulter un rapport qui retrace très précisément sur plusieurs heures tous les déplacements d’un agent. Un cas qui ne serait pas isolé selon plusieurs témoignages. Dans ce dossier, la géolocalisation a servi à pénaliser l’agent en question. Des reproches lui sont faits sur ses heures de présence sur tel ou tel site. Des différences entre ce qui était encodé et les données de géolocalisation apparaissaient. “On est donc constamment géolocalisé en dehors des procédures d’urgence. Et personne ne nous a prévenus. Vu tous les moyens de traçage et tout ce que l’on doit encoder nous-même, c’est normal qu’il y ait parfois des écarts de plusieurs minutes en fonction du canal.”

Finalité, proportionnalité et transparence

Nous avons interrogé l’autorité de protection des données, non pas sur ce cas précis, l’autorité n’étant pas a même de se prononcer directement, mais sur le cadre légal belge qui encadre cette pratique de la géolocalisation des salariés. Dans les faits, aucune règle nationale n’existe, contrairement à d’autres pays. Mais s’agissant du traitement de données personnelles, la géolocalisation tombe sous le coup d’un règlement européen : le RGPD (Règlement général sur la protection des données). Ce règlement énonce plusieurs principes à respecter dont trois principaux dans le cas qui nous intéresse.

Premièrement : la finalité. Ici, officiellement la sécurité des agents. Celui qui met en place la géolocalisation doit montrer que les raisons de la géolocalisation sont légitimes vu le but recherché. Dans le cadre d’une sécurisation des agents, en cas de problème donc, il faudrait donc bien veiller à ce que les données ne soient pas utilisées ultérieurement pour d’autres motifs (comme contrôler les agents eux-mêmes par exemple). Pourtant, le rapport que nous avons pu consulter montre que la Stib utilise les données de géolocalisation à d’autres fins : le contrôle du travail des agents.

Autre point du RGPD : la proportionnalité. Le traitement de données personnelles ne doit pas être excessif par rapport à l’objectif poursuivi. Ici, par exemple, si le but est simplement de rapidement venir sécuriser un agent en danger, on peut se demander pourquoi les données de géolocalisation sont ensuite conservées, ce qui semble être le cas au regard du rapport que nous avons pu consulter.

Enfin, et c’est sans doute la que la faute est la plus évidente : le principe de transparence. Une personne a le droit de savoir quand ses données sont traitées, quelles données sont traitées, sur quelle base, par qui, comment et dans quel but. Les employés doivent donc être mis au courant de la pratique de géolocalisation et de ses modalités de manière claire, accessible, et détaillée. Au vu des témoignages recueillis, la communication de la Stib envers ses salariés à ce sujet ne semble pas claire.