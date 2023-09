Enfin un accord entre Molenbeek et Fedasil : le home Sebrechts converti en logements étudiants et un nouveau centre de 350 places dans la commune

Victorieuse devant la justice, la commune a obligé le fédéral à introduire un permis d’urbanisme pour transformer le home en Centre d’accueil. Une demande de permis pour 557 places a donc dû être introduite mi-août.

Ce lundi matin, revirement de situation. La commune et le fédéral ont trouvé un accord “pour ramener la paix”. La bourgmestre, Catherine Moreaux (Ps) et la secrétaire État à l’Asile et la Migration, Nicole De Moor (CD&V), ont annoncé que le home sera finalement reconverti… en logements étudiants.

Les 350 occupants actuels du site seront déménagés “dans un nouveau centre de 350 places sur le territoire communal”. Autrement dit, tout le monde retrouvera une place à Molenbeek. C’était la volonté de Fedasil qui ne voulait pas perdre de places d’accueil dans la commune. Toutefois, il n’y aura pas de places supplémentaires, ce que craignait la commune. “Au home, Fedasil voulait créer 600 places, rappelle la bourgmestre. Le nouveau centre (dont la localisation n’est pas encore dévoilée) sera dimensionné pour 350 personnes.” Pas plus. Le déménagement est prévu pour fin mars 2024.

Reste la question du coût. Fedasil avait en effet conclu un bail à 12 millions d’euros avec les propriétaires du home. Mais puisque Fedasil quitte le home, qui va payer la note ? Ici, on reste flou… “Un accord a été trouvé. Le fédéral ne perdra pas d’argent,” confirme la secrétaire d’État. “Tout est imbriqué avec le futur centre,” complète nébuleusement la bourgmestre. Contactées, les autorités régionales assurent ne pas être partie prenante.