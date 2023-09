La secrétaire communale ff de Molenbeek-Saint-Jean présente sa démission : "L’administration est devenue ingérable"

À lire aussi

”Des développements récents montrent que des décisions sont prises par le Collège des Bourgmestre et Échevins sans tenir compte de ces dispositions légales : dossiers établis en dehors du Secrétaire FF ou non-respect d’avis donnés par la hiérarchie communale. Il est à craindre que plus aucun membre du personnel ne soit encore à l’abri de caprices et autres règlements de compte du politique. Le non-respect, par le collège échevinal, de l’autorité du secrétaire ff et de ses collaborateurs directs et certaines décisions prises par des membres du collège ont conduit à l’impossibilité de faire fonctionner l’administration de manière normale et sereine”, assure-t-elle dans la missive que La DH a pu lire.

Des travailleurs de l’administration utilisés à des fins privées ?

”Elle est devenue ingérable. Cette situation affecte également le service rendu aux habitants. Un exemple a pu être constaté au mois d’août et, malheureusement, un grand nombre de personnes en a été victime. Pour paraphraser la citation de Mme Raiss, les Molenbeekois méritent mieux que des jeux politiques. La situation actuelle et le contexte dans lequel tout se déroule ne sont plus tenables ni acceptables pour moi.”

Cette demande de démission s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu entre le monde politique local et l’administration communale. Fin juillet, les trois syndicats de l’administration molenbeekoise dénonçaient “l’ambiance de travail toxique” au sein de l’hôtel communal. Et mettaient en exergue “les ingérences politiques et autres problématiques régulièrement abordées en concertations, négociation, et CPPT”.

La liste de dénonciations est longue. Les syndicats évoquaient encore “une ambiance de travail toxique, l’utilisation de travailleurs de l’administration à des fins privées, une tendance à exercer des pressions et à déstabiliser les hauts fonctionnaires, un service juridique orchestré par certains mandataires de la majorité, retenue sur la rémunération sans respect de la loi de 1965, la perte de confiance dans le CESI qui avoue ne pas encourager à déposer de plaintes formelles vu qu’il est contractuellement et financièrement lié à la commune…”