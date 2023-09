Les contes et légendes du Brabant wallon édités dans le recueil de Chantal Ernst et Alain Poncelet

Lieu idéal que la Maison du Conte et de la Littérature en Brabant wallon pour présenter, ce vendredi 8 septembre, le dernier opus de Chantal Ernst et Alain Poncelet. Marie Cuche directrice de la Maison du Conte : “Après avoir parcouru le Brabant wallon dont ils ont tiré leurs Carnets de voyage, Alain pour les dessins et Chantal Ernst pour le texte, ont eu envie de retrouver les contes et légendes de notre province. Arpenter ces chemins-là s’est révélé à la fois studieux et ardu. Mais cette quête de l’invisible, de ce qui s’est transmis et raconté de génération en génération, cette collecte de traces est aussi passée par de riches rencontres, comme celle de l’historien Michel Dubuisson, à Villers-la-Ville, ou dans les cercles d’histoire de Jemappes ou Wavre.”