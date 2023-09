"Aucun manquement au règlement de travail n'est admis par la direction de Calzedonia, chaque erreur est lourdement pénalisée. Nous voulons donc donner un signal indiquant que nous n'accepterons pas les manquements de la direction non plus", résument les syndicats chrétien et libéral.

Une quinzaine de travailleuses, sur les 250 employées par le groupe dans sa cinquantaine de boutiques en Belgique, sont mobilisées depuis lundi matin devant le siège social, avenue Louise à Bruxelles, dans l'attente d'un entretien avec la direction.

Contactée par les délégués syndicaux vendredi, l'entreprise n'a pas été en mesure de fournir davantage d'explication, ont-ils indiqué à l'agence Belga.