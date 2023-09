Séisme au Maroc : Saint-Josse ouvre un centre de collecte de dons

La commune de Saint-Josse-ten-Noode ne fait pas partie des six communes (socialistes) réunies pour structurer l’aide au Maroc, suite au séisme survenu ce week-end. Elle a néanmoins ouvert un centre de collecte de dons. Il se situe salle Sapiens, rue Mérinos 1B et est accessible du lundi au samedi entre 9h et 18h. De nombreux Teenoodois ont déjà apporté des vêtements et des chaussures. La commune a également ouvert un registre de condoléances à la maison communale, où les drapeaux ont été mis en berne.