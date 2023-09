Win For Life des hauts fonctionnaires bruxellois : 22 mandataires épargnés par la réforme du gouvernement

Selon le cabinet du ministre des Finances, “22 personnes seraient concernées par ces mesures transitoires si le nouvel arrêté entrait en vigueur avant le 31 décembre 2023." Soit la moitié des 45 hauts fonctionnaires bruxellois, selon les estimations du Gerfa. "Parmi elles figurent plusieurs mandataires de rang A4, qui étaient avant leur mandat nommés A3. La réforme n’aura donc pas de nouvel impact budgétaire les concernant”.

Sven Gatz pousse deux arguments en faveur de l’instauration de “mesures transitoires”. “Si certains peuvent objecter que cette mesure transitoire n’est pas strictement nécessaire, il s’agit néanmoins d’un choix d’opportunité pour la Région motivé par les considérations suivantes : elle veut retenir ses propres hauts fonctionnaires (ainsi, ne pas faire fuir des talents) et éviter de nombreux procès.” Le cabinet Gatz se base ici sur “une analyse juridique externe mettant l’accent sur les droits acquis des personnes concernées qui se trouveraient nécessairement lésées en cas d’abrogation, avec effet immédiat, des dispositions statutaires qui leur sont favorables”.

Concrètement, ces mesures transitoires “ne concernent que les mandataires nommés à titre définitif, non les mandataires contractuels”, poursuit le cabinet Gatz, qui détaille le mécanisme bruxellois. “Si les mandataires nommés à titre définitif terminent un cycle de 10 ans (2 mandats consécutifs de 5 ans), ils conservent le bénéfice de l’échelle barémique dont ils bénéficiaient à la fin de leur mandat. Ceux qui ont accompli un cycle complet de 5 ans, s’agissant des mandataires des SPR, ils bénéficient respectivement de l’échelle A400 s’ils sont titulaires à la fin de leur mandat de rang A5, A6 ou A7 et de l’échelle A310 s’ils sont titulaires à la fin de leur mandat des rangs A4 et A4 +. S’agissant des mandataires des OIP, ils bénéficient respectivement de l’échelle A400 s’ils sont titulaires à la fin de leur mandat de rang A5 ou A4 + et de l’échelle A310 s’ils sont titulaires à la fin de leur mandat du rang A4. Enfin, ceux qui n’ont pas encore accompli un cycle de 5 ans, ils relèvent du nouveau système, soit un retour à l’ancien grade à l’ancienne échelle de traitement en cas de nomination à titre définitif.”