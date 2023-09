De l’huile bouillante provoque un violent incendie à Saint-Gilles : une partie d’une habitation sinistrée (VIDEO)

”Tous les habitants étaient sains et saufs à notre arrivée”, rassure le porte-parole des pompiers. La cause serait accidentelle : les flammes auraient été causées par de l’huile chauffant sur une poêle.

Les dégâts sont assez limités : seules la cuisine et la terrasse sont véritablement sinistrées. “Après contrôle CO et ventilation, les habitants [ont pu] regagner leurs pénates”, indiquent les pompiers, qui donnent un conseil.

“Privilégiez un appareil muni d’un thermostat pour chauffer de l’huile et éviter ainsi la surchauffe de l’huile. En cas de surchauffe d’huile, et sans vous mettre en danger, coupez la source d’énergie et étouffez les flammes avec une couverture anti-incendie. Ne déplacez pas le récipient et faites appel au 112.”