Gare du Midi : Vervoort exige que le Fédéral "prenne enfin ses responsabilités", l'opposition se demande si Bruxelles a encore un avenir avec le PS

"Aujourd’hui, 2/3 des personnes sans-abris dans notre pays sont présentes sur le territoire bruxellois. (...) La situation internationale avec entre autres les déplacements de populations fragilisées, essentiellement de l’Afrique et du Moyen-Orient, vers l’Europe en passant par Bruxelles, met depuis quelques années une pression considérable sur certains quartiers bruxellois, de même que sur nos autorités locales et régionales. Prendre cet élément en considération lorsqu’on analyse la situation de la gare du Midi ne relève pas de l’ouverture du parapluie par la Région comme je l’ai trop souvent entendu ces derniers jours, mais bien d’un constat objectif", a expliqué Rudi Vervoort avant de glisser quelques statistiques.

Entre 50.000 et 100.000 sans-abri à Bruxelles

"Depuis 2019, la Région bruxelloise pallie l’absence voire la faiblesse des crédits budgétaires fédéraux prévus pour le financement des frais d’hébergement et de restauration des migrants. En effet, on estime que 65% des lits dans les centres d’accueil d’urgence pour sans-abris relevant de la compétence de la Cocom sont occupés par des sans-papiers. Le nombre total de personnes sans papiers à Bruxelles est estimé entre 50.000 et 100.000. De plus, les sans-papiers n’ont droit qu’à l’aide médicale dite urgente (Amu) dont la charge est en réalité supportée par les CPAS bruxellois. En 2019, l’Amu, c’est 64% à Bruxelles et respectivement 19% en Flandre et 18% en Wallonie. Mon gouvernement soulignait déjà en 2021 sa disponibilité pour travailler de concert avec le gouvernement fédéral. Pendant longtemps, ce dernier a fait quelque peu la sourde oreille aux demandes légitimes de la Région bruxelloise, mais aussi des autorités locales qui la composent."

Les salves à l'encontre du Fédéral furent légion dans le speech du ministre-président. "La guerre en Ukraine, et l’arrivée de nombreuses personnes quittant la guerre a encore aggravé la situation. En effet, alors qu’initialement il avait été convenu dans un accord intra-fédéral que Bruxelles assumerait 10% de l’hébergement durable de ces réfugiés pour respectivement 60 % pour la Flandre et 30% pour la Wallonie, cette répartition chiffrée de l’effort ne s’est jamais traduite sur le terrain. Bien au contraire, au lieu des 10% pour Bruxelles, le pourcentage est monté jusqu’à 20%."

200 mineurs non accompagnés présent autour de la gare du Midi

"C’est particulièrement vrai avec la présence de mineurs non-accompagnés masculins de 11 à 18 ans souffrant de problèmes psychologiques sérieux dus aux traumatismes vécus pendant le voyage jusqu’en Belgique et la prise en charge lacunaire une fois sur place à Bruxelles. Une étude de la Cocom avait d’ailleurs mis en exergue ce phénomène et les assuétudes ainsi que les violences qui l’accompagnent. D’après les informations émanant du terrain, c’est quelques 200 jeunes Mena qui circulent/logent temporairement autour de la gare du Midi. Ces jeunes refusent souvent toute aide et survivent grâce à la criminalité où ils agissent sous l’autorité d’un majeur qui profite du statut protégé du mineur. On observe cela avec des mineurs exploités comme revendeurs par les trafiquants", a continué Rudi Vervoort.

"Les statistiques de la zone de police Bruxelles-Midi en matière de recours à la procédure Nixon (admission forcée en psychiatrie, NdlR) sont également éloquentes puisqu’en 2020, 416 procès-verbaux avaient été rédigés au niveau de la zone alors qu’ils étaient déjà 535 en 2022 soit une augmentation de 24,6%. Pour 2023, les premières indications laissent à démontrer qu’on pourrait augmenter de plus de 50 % les chiffres de 2020", a poursuivi le socialiste, rappelant dans la foulée que "depuis 2018, la Région pallie (...) le sous-investissement chronique de la PJF de Bruxelles avec un investissement régulier qui s’élève tout de même déjà à 10 millions d’euros, ce qui correspond environ à 10 ans d’investissement du Fédéral dans la PJF Bruxelles."

De nouveau, Rudi Vervoort a demandé que le Fédéral "prenne enfin les responsabilités qui sont les siennes. C’est particulièrement vrai en matière de politique migratoire où il est temps de pouvoir donner des perspectives dignes à tout une série de personnes. Fedasil et l’office des étrangers, entre autres, doivent être renforcés. En effet, les flux migratoires exercent une pression sur Bruxelles incomparable avec ce qui peut exister dans les 2 autres régions. En outre, le désinvestissement chronique dans les missions régaliennes que sont la police et la justice à Bruxelles doit cesser."

"En basket, Rudi Vervoort, vous êtes bon. Passer la balle à tous les autres..."

Les premières réactions sont venues du MR, par la voie de David Leisterh et Vincent De Wolf. Ce dernier a d'abord pointé le style "trop" posé du ministre-président. "Je vous vois bien créer un organisme de relaxation avec votre voix douce. En termes de basket, vous êtes bon. Passer la balle à tous les autres... Ce n'est jamais votre problème mais celui de tous les autres."

Sur le fond, le bourgmestre d'Etterbeek a estimé que "Bruxelles est en grand danger, le problème grave de la Gare du Midi s’exporte aujourd’hui dans les autres stations de métro où les usagers, dont les jeunes, sont confrontés à des personnes droguées qui à même le sol prennent du crack ou s’injectent des drogues dures. Si cette situation perdure, on peut vraiment s’interroger : Bruxelles a-t-elle encore un avenir ?" De son côté, David Leisterh a invité le ministre bruxellois en charge de la Santé et de l'Action sociale à venir s'expliquer devant les députés.

Pourtant dans la majorité, Ecolo a quant à lui douté de la fiabilité du Fédéral. "Nous ne pouvons pas faire confiance au Fédéral, je le dis très clairement", a lancé Ahmed Mouhssin tandis que chez Défi, on s'est demandé "pourquoi ce qui est possible à Liège ou à Ostende (à savoir, un commissariat dans la gare) n'est pas possible à Bruxelles."

L'attention du CD&V, dans l'opposition, s'est enfin portée sur le cadre policier à Bruxelles. Selon Bianca DeBaets, "Rudi Vervoort a perdu le contrôle de Bruxelles. La majorité parle souvent d'un manque de policiers à Bruxelles. Le cadre n’est peut-être pas totalement complet, mais c’est également le cas dans d’autres zones de police du pays. En Région bruxelloise, il y a un agent (de la police locale) pour 225 habitants. En Flandre, c'est un pour 456 habitants. En Wallonie, un pour 394 habitants. La moyenne nationale est de 1 pour 394 habitants. Prétendre qu'il y a une grave pénurie de policiers à Bruxelles (...) est un mensonge total. Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, l'a littéralement déclaré dans la presse il y a trois semaines : "J'ai énormément investi dans ma police et je ne manque pas d'agents, non, vraiment pas." Ou bien la majorité affirme-t-elle désormais que le bourgmestre lui-même ment ?"