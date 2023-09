”L’un des meilleurs marché de Belgique” : le marché annuel d’Anderlecht bat son plein jusqu'à ce soir

©M.D.

En remontant vers la Vaillance, au rythme des pièces qui s’entrechoquent dans les sacoches des commerçants, notre nez est attiré par une autre odeur. Celle du poulet rôti d’Antonino. Depuis 40 ans, il n’a pas manqué un marché annuel, toujours avec les mêmes produits, ses plats, ses poêles et ses casseroles. “Ce marché, c’est l’un des meilleurs de Belgique. J’y ai ma clientèle. On cuisine des plats pour attirer les gens et certains m’achètent la poêle avec le repas encore chaud dedans.” Tony, comme il préfère qu’on l’appelle, le micro braqué sur sa bouche pour attirer les passant, a vu le marché changer au fil des années. “Un bon marché, ça va avec le pouvoir d’achat. Là-dessus, on a vu les choses évoluer plutôt dans le mauvais sens depuis quelques années. Mais ça reste évidemment un évènement important.” Par contre, côté fréquentation, la commune fait son maximum. C’est jour de congé pour les employés communaux tandis que les écoles communales sont fermées pour qu’un maximum d’Anderlechtois puissent profiter en famille de l’événement.

On laisse le poulet de Tony pour rejoindre deux cochons. Le duo loufoque de théâtre de rue, “Cochon cochon” se charge de l’animation place de la Résistance. “Tous les week-ends, on est quelque part mais là, évidemment qu’on n’allait pas manquer cette braderie.”

À côté d’eux, les membres de l’ASBL Cirqu’Conflex rôdent leur jonglage et préparent leurs initiations aux arts du cirque pour les jeunes Anderlechtois.

Arrivé à la Vaillance, on tombe sur le cortège officiel et traditionnel. Le collège communal ravi, suit les Anderlechtois costumés, précédé par le géant. Au rythme de la fanfare, seul Saint Guidon danse cette année. Gudule, Erasme et les autres géants n’ont pas trouvé de porteur pour soutenir leurs dizaines de kilos. “Petit à petit, on reforme l’équipe,” rassure Philippe de l’association procession de Saint Guidon.

Ferme pédagogique, démonstration d’arts de rue et animations se poursuivent jusqu’à 18 h. Place de la Vaillance, des concerts sont programmés pour que la fête continue jusqu’à 22h. Sur scène, on retrouvera en fin d’après midi Les Déménageurs (groupe pour les enfants) suivis de Zénith et de DJ Daddy K.