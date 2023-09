Tremblement de terre : malgré le blocage du Maroc, un camion bruxellois rempli de matériel va partir pour Marrakech, “il faut prendre des risques”

C’est le cas de cette ASBL, qui vient d’affréter un camion rempli de matériel vers Marrakech. “Il s’agit de dons bruxellois et de matériel acheté par nos soins via des dons financiers”, explique l’organisateur du convoi. Lui estime qu’il ne faut pas attendre l’accord du Maroc. “Il faut prendre des risques. Il faut absolument envoyer.”

Le matériel est rangé dans de très nombreux colis, pour que la cargaison passe inaperçue à la frontière. “On a plus ou moins mille tentes, 500 sacs de couchage, des lampes torches, des produits d’hygiène, des pansements, etc. C’est le seul moyen que nous avons trouvé pour aider les sinistrés. Nous casons tout dans des sacs individuels, avec des noms différents.” Le car partira cette semaine. Arrivée prévue à Marrakech début de semaine prochaine.

”Une fois sur place, le chauffeur qui connaît très bien la région analysera la situation, verra où sont les besoins les plus criants puis ira distribuer le matériel dans les environs de Marrakech et d’Agadir”, poursuit ce bénévole. “Il va voir s’il peut aller dans les villages reculés. Les gens ont plus besoin d’aide là-bas que dans les grandes villes.”

Pour y parvenir, il faut déjà passer la douane puis voir si l’état des routes permet d’atteindre les villages. “Si on réussit à passer la douane, on enverra un deuxième camion car nous sommes toujours en train de récolter les dons, d’acheter du matériel”, poursuit-il, remerciant les Bruxellois pour leur générosité, tant en matériel qu’en dons financiers. “J’espère que le Maroc acceptera officiellement les dons belges. Cela nous facilitera la logistique.”