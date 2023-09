À lire aussi

Des auditions de responsables du personnel sont demandées, ainsi qu’un audit par la tutelle. Un conseil était déjà planifié ce 19 septembre. “Un tiers des conseillers ont approuvé notre demande, et la bourgmestre doit dès lors convoquer notre conseil”, assure le conseiller d’opposition Taoufik Hamzaoui (Ecolo). Ce dernier refuse catégoriquement que les points soient ajoutés en fin de conseil ordinaire. “Le conseil sera long, et peut se terminer à 1h du matin. Or ce ne sont pas des points à aborder fatigués. Il faut un débat serein.”

Outre les questions de personnel, l’opposition réclame que Catherine Moureaux cesse de présider le conseil communal. Dans de nombreuses entités bruxelloises, la présidence des séances est assurée par un conseiller de la majorité sans mandat exécutif. À Molenbeek en revanche, comme à Etterbeek et de nombreuses communes de Wallonie, la bourgmestre préside l’assemblée et répartit dès lors la parole.

"Catherine Moureaux tue le débat démocratique à Molenbeek", déplore Taoufik Hamzaoui. “Elle est juge et partie. Elle n’est pas neutre dans sa position et doit laisser la place. Cela permettrait d’avoir un débat serein pour laisser l’opposition s’exprimer.”

Ce lundi, on évoquait pour rappel la démission de la secrétaire communale faisant fonction. “L’administration est devenue ingérable”, a-t-elle déploré. En juillet, trois syndicats dénonçaient quant à eux une “ambiance de travail toxique” et des “ingérences politiques”.