Dimanche sans voiture : la Stib renforce ses lignes et ouvre les portes de son atelier de Haren au public

À lire aussi

©Stib

La Stib compte aussi en profiter pour faire connaître son travail. L’atelier de Haren qui s’étend sur 31 hectares et accueille 2 000 agents de la société ouvrira ses portes aux visiteurs de 10 h à 16 h. “Il sera possible de découvrir une grande variété de métiers techniques en visitant l’atelier et le tunnel de peinture de Haren, ou en prenant place dans un poste de conduite de tram, d’embarquer dans un bus et un tram historiques ou de faire connaissance avec notre brigade canine. Ceux qui sont intéressés par le job pourront poser leurs questions aux agents de sécurités présents et pourquoi pas s’inscrire au Jobday Patrouilleur, qui aura lieu le 5 octobre prochain."

L’entrée du site de Haren se fera via Houtweg 99, en face de l’arrêt Bordet Station.